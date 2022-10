Is dit het laatste huis in Amsterdam zonder riolering? "Je kan er altijd eentje missen"

35 jaar nadat de gemeente dacht het laatste huis op de Amsterdamse riolering te hebben aangesloten, blijkt er tóch nog een pand te zijn dat het afvalwater in de gracht loost. Deze week is dat opgelost, maar écht last hebben de bewoners er niet van gehad. "Het is niet alsof de verhuisdozen met poep hier in de gang opgestapeld stonden."

Deze week wordt het huis van Jan Middelkamp en Timon Fokkens aan de Warmoesstraat aangesloten op het riool. En het was bepaald geen sinecure om dat voor elkaar te krijgen, vertellen ze. Het kostte zes jaar, duizenden euro's, eindeloos veel VvE-vergaderingen en evenzoveel telefoontjes met de gemeente en met rioolbeheerder Waternet.

De instanties zijn er in eerste instantie van overtuigd dat het pand in de Warmoesstraat wél aangesloten is op de riolering. "Vanaf ongeveer 1975 is de hele binnenstad voorzien van riolering", vertelt Thomas Staverman van Waternet. "We waren in de veronderstelling dat we in 1987 het laatste pand op het riool hadden aangesloten."

Splitsing

En feitelijk gezien was dat ook zo. Dat verandert als begin jaren 90 een pand in de Warmoesstraat wordt gesplitst. Het restaurant op de begane grond is aangesloten op het riool. Maar de bovenliggende appartementen niet. Die lozen hun afvalwater aan de achterkant van het pand, in het water van het Damrak. "Waarschijnlijk zijn de vijf appartementen bij de verbouwing aangesloten op oude leidingen, die nog loosden in het Damrak", vermoedt Middelkamp. Waternet zegt nooit op de hoogte te zijn gebracht van de splitsing.

De fout wordt bij toeval ontdekt, als Middelkamp en Fokkens in 2016 verhuizen van hun woonboot op de Amstel naar het bovenste appartement van het pand. Na het verven spoelt Middelkamp de kwasten schoon en ziet zijn echtgenoot hoe het water van het Damrak plots wit kleurt.

Kurken

Ingeseinde loodgieters nemen de proef op de som en spoelen kurken door alle toiletten. Die dobberen even later allemaal op het grachtenwater. De gemeente en Waternet zijn tegen die tijd al op de hoogte gebracht van de situatie.

Het duurt uiteindelijk zes jaar voordat Waternet de riolering in mei 2022 doortrekt tot aan de voordeur van het complex. "Waternet verzorgt de riolering tot aan de drempel of tot aan de voortuin", legt Staverman uit. "Daarachter is het de verantwoordelijkheid van de eigenaren"

In totaal kost de hele operatie 8000 euro, waarvan 5000 op rekening van de bewoners komt. Al met al een lange en dure grap dus, maar Middelkamp kan er niet zo mee zitten. "Er gaat nou eenmaal wat tijd overheen met dit soort zaken. En als je een oud huis koopt, weet je dat er rare verrassingen kunnen komen. Het hoort erbij."