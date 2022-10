22-jarige Hoofddorper 'brengt buurtbewoners in gevaar' door schuur vol illegaal vuurwerk

De politie heeft vanmiddag 67 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Hoofddorp. Volgens de politie ging het om zwaar vuurwerk dat ook gevaarlijk kon zijn voor de buurt. Er werd één verdachte aangehouden, een 22-jarige Hoofddorper.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een onderzoek van het team Milieu, schrijft de politie Haarlemmermeer op Facebook. Het zou gaan om een partij van zogenaamde cobra's en shells. Dit is zeer zwaar vuurwerk, wat voor ernstig letsel kan zorgen als er niet voorzichtig mee om wordt gesprongen. Het spul werd aangetroffen in een schuurtje in een woonwijk aan een doorgaande weg.

Op eigen houtje

Hoe de politie dit specifieke schuurtje op het spoor is gekomen, kan de woordvoerder van de politie niet delen. "Als we dat vertellen, weet iedereen die ook een schuurtje vol met vuurwerk heeft meteen wat hij niet meer moet doen. Ik kan wel zeggen dat we dit volledig op eigen houtje hebben gedaan. Soms krijgen we ook hulp van buurtbewoners, die mensen met dozen met daarop tekens van explosieven zien lopen en ons vervolgens bellen."

"We zijn blij dat we het hebben kunnen achterhalen", gaat de woordvoerder verder. Hij benadrukt dat dit vuurwerk zeer gevaarlijk is. "Dit is echt fors spul, het zijn explosieven. Het levert gevaar op voor de buurt, zeker als je het zoals de verdachte opstapelt in een schuurtje."

Volgens de politie wordt dit soort zwaar vuurwerk ook gebruikt in de criminaliteit, bij bijvoorbeeld een plofkraak of rellen. Het is niet duidelijk of deze berg vuurwerk daarvoor gebruikt zou worden. "Maar we zijn blij dat het van de straat is."