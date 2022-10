Hilversum versoepelt eindelijk regels voor zonnepanelen, maar bieden die ook echt soelaas?

Veel meer Hilversummers moeten op eenvoudige wijze zonnepanelen op hun dak kunnen laten plaatsen. Hilversum versoepelt eindelijk de regels, maar gaat dit ver genoeg? Nu lijkt het erop dat Hilversummers die in beschermd dorpsgezicht leven of die in een monument wonen te weinig uitkomst bieden. Vooralsnog lijkt het nieuwe beleid nog niet verstrekkend genoeg.

Meest bekende voorbeeld in Hilversum is het initiatief van de bewoners van de Siriusstraat. Zestien bewoners van die straat, die onder het beschermd dorpsgezicht valt, hadden het idee opgevat om gezamenlijk panelen te plaatsen aan de voorkant van hun woningen. Tot hun verbazing kregen zij keer op keer nul op het rekest van de gemeente. Voor de bewoners was het volstrekt onduidelijk waarom hun vergunningaanvraag steeds geweigerd werd.

Lang hield het college van burgemeester en wethouders hieraan vast. Regels zijn nou eenmaal regels en daar moet je aan voldoen. Punt uit. Dat leidde er in de eerste zes maanden van 2022 bijvoorbeeld toe dat een derde van de aanvragen is afgewezen: 20 van de 60.

Serieuze euro's

Inmiddels is duidelijk dat het beleid, dat stamt uit 2014, behoorlijk achterhaald is en de nodige irritatie opwekt. Niet alleen is het opwekken van stroom via de panelen op het dak duurzaam maar in deze dure tijden scheelt het de inwoners ook gewoon serieuze euro’s in de portemonnee. Het is een antwoord op de groeiende energiearmoede.

En nu ligt er een nieuw voorstel op de politieke tafel, zodat op meer daken in Hilversum zonnepanelen kunnen komen. En het lijkt vooral een goed-nieuwsshow: in het grootste deel van Hilversum wordt plaatsing van zonnepanelen vergunningsvrij en hoeft de welstandscommissie ook niet meer naar het verzoek te kijken.

Maatwerk

Voor mensen die in een monument wonen of in beschermd dorpsgezicht lijkt er weinig te veranderen. Voor hen blijft gelden dat zij een vergunning moeten aanvragen en dat bovenstaande commissie zich over hun casus blijft buigen, ook al belooft de gemeente dat de grondhouding is om mee te denken en maatwerk te leveren.