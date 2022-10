Feest voor 10-jarige Belbus Noordkop, maar nog altijd dringend op zoek naar chauffeurs

Belbus Noordkop in Winkel bestaat tien jaar. Tien jaar lang al rijden er busjes van deur tot deur door de gemeente Hollands Kroon. Reden voor feest, want het ledenaantal blijft groeien net als het aantal ritten per dag. Alleen het aantal chauffeurs blijft wat achter. "Als je tijd over hebt, ben je van harte welkom," zegt Astrid Verver van de Belbus Noordkop. "Het is ontzettend dankbaar werk, dus meld je aan."

Op 20 november 2012 vertrok de eerste rit van deur tot deur. "De Belbus Noordkop is opgezet, omdat het openbaar vervoer in de regio steeds minder werd", vertelt Astrid Verver. In tien jaar tijd is de belbus uitgegroeid tot een volwassen organisatie met 1.500 leden. Verver: "We hadden vorige week donderdag 160 ritten. Zo belangrijk is het. Anders komen veel mensen de deur niet meer uit."

Aardig

Lid van het eerste uur is Els Wessels uit Kolhorn. Ze is slechtziend en wil naar zwembad de Wirg in Winkel. "Ik kan helaas geen auto meer rijden en fietsen is ook geen optie. Ik ben veelgebruiker van de belbus. En altijd aardige chauffeurs", lacht ze haar chauffeur Arie toe.

Deze Arie Kouseband rijdt al sinds 2014 op de belbus. "Ik probeer altijd mijn beste beentje voor te zetten", vertelt hij gemoedelijk. Alleen heeft Arie wel hulp nodig. "Ik houd van auto rijden en ik kan wel vijf dagen rijden, maar dat wil ik niet." Er zijn dus meer vrijwilligers nodig om de belbus op de weg te houden. Aanmelden kan via de website van de Belbus Noordkop.