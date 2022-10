Bakstenen gegooid naar treinen die reden in Amsterdam, acht treinen beschadigd

Op een door de NS gedeelde foto is te zien dat één van de stenen een flinke barst in de voorruit van een trein heeft veroorzaakt. Bij andere treinen zijn onder meer ramen van de coupé beschadigd.

Niemand raakte gewond, "maar deze praktijken zijn wel levensgevaarlijk voor onze passagiers en personeel", zegt een woordvoerder van de NS. "En dat niet alleen. Het heeft ook langdurige gevolgen voor de treinen. Die moeten nu uit de dienstregeling worden gehaald worden voor reparatie."

'Verregaande gevolgen'

NS en ProRail zeggen dat ze de politie inmiddels hebben gealarmeerd. ProRail laat weten dat ze extra zullen surveilleren in de hoop de daders te kunnen pakken. Daarnaast zijn er, in het gebied waar de bakstenen gegooid zijn, camerabeelden veiliggesteld. "We maken er werk van", aldus de woordvoerder van NS. "Mensen denken misschien dat het een uit de hand gelopen grap is. Maar dit kan verregaande gevolgen hebben."