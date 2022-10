'Fictieve' Toolenburgerweg zorgt voor onrust: "Dit is nu nog een hele rustige wijk"

Een scenario uit een onderzoek naar de verkeerssituatie in Hoofddorp zorgt bij de inwoners van de wijk Toolenburg voor veel onrust. De fictieve 'Toolenburgerweg' is een van de aangekaarte mogelijkheden in een nieuw verkeersplan van de gemeente, maar sinds de presentatie staan inwoners van de wijk op hun achterste benen: "Dit is nu nog een hele fijne en rustige wijk, maar deze weg zou hele grote gevolgen hebben."

Het is nog allerminst duidelijk of de gevreesde Toolenburgerweg er überhaupt gaat komen. De weg zou nodig zijn om te voorkomen dat er veel sluipverkeer door de wijk Toolenburg gaat rijden als er ooit wordt besloten om een verkeersknip te maken op de Van Heuven Goedhartlaan, en mensen niet meer langs het station naar de A4 kunnen rijden.

Voor de bewoners van de wijk Toolenburg zou de weg een einde aan hun rustige, groene wijkje betekenen, denken ze zelf. Trudy Kruis, voorzitter van de wijkraad Toolenburg, vertelt dat in het plan staat dat de weg zomaar duizenden extra auto's per dag door de wijk zou kunnen betekenen. "Het heeft enorme gevolgen voor onze rustige groene woonwijk. Denk aan veiligheid, milieu, gezondheid en geluidsoverlast. Er wordt daar heel veel gewandeld bijvoorbeeld, maar denk ook aan alle toevoerwegen die dan helemaal dicht gaan lopen."

Vooropgesteld laat de gemeente weten dat de Toolenburgerweg, de weg waar het allemaal om te doen is, fictief is en niet bestaat. "Wel is de theoretische mogelijkheid tot een weg opgenomen in het Verkeersstructuurplan . Dat zorgt op dit moment voor reacties bij omwonenden", aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer.

Bijeenkomst wijkraad drukbezocht

Ondanks dat de gemeente blijft benadrukken dat de plannen fictief zijn en dat het nog allerminst zeker is of er überhaupt een weg gaat komen, maken omwonenden zich druk. In wijkcentrum de Amazone vond op 18 oktober een bijeenkomst plaats, waar 180 mensen op af kwamen. De conclusie was dat het idee van een Toolenburgerweg veel losmaakt onder buurtbewoners.

"De inspreektermijn is verlengd. Hij zou lopen tot 28 oktober, maar we hebben een verzoek gedaan om die datum te verlengen tot 11 november 17.00 uur", vertelt Trudy Kruis. "Daar zijn we erg blij mee, want het geeft wat ademruimte waardoor mensen kunnen reageren via zienswijze."

'Gaat om fictieve situatie'

De gemeente Haarlemmermeer laat in ieder geval weten dat bewoners voorlopig beter rustig kunnen afwachten. "We snappen dat bewoners bang zijn voor zo'n soort weg in hun wijk, maar we willen hen graag laten weten dat het hier om een fictieve situatie gaat. Het is een verkeersstudie, niks meer, niks minder. Als we de verkeerssituatie in Toolenburg willen verbeteren, dan moeten we plannen maken voor de toekomst en ook scenario's onder de loep nemen die minder gunstig lijken. Maar dat betekent geenszins dat deze scenario's ook echt werkelijkheid worden."

Bewoners van de wijk hebben zich inmiddels verzameld in een Facebookgroep, die op het moment van schrijven zo'n 400 leden heeft.