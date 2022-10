Basisschool in Grootebroek extra beveiligd na bedreiging en mishandeling leerling op schoolplein

In de herfstvakantie van vorige week liep een 24-jarige verwarde man het schoolplein op met een mes. Hij bedreigde meerdere spelende kinderen. De 12-jarige Norah werd daarnaast geslagen door de man. Deze gebeurtenis heeft op de basisschool en in de buurt veel losgemaakt. De kinderen zijn sinds gisteren weer terug op de school.

De eerste schooldag is volgens de directeur goed verlopen. "We hadden het goed voorbereid, dus dat liep heel mooi", zegt Stoker. "Ook de gesprekken met kinderen zijn goed verlopen. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe sommige kinderen er mee om zijn gegaan. Dat we ook gewoon weer school zijn."

Voor de komende tijd houdt 't Vierspan in ieder geval de deur op slot onder schooltijd, zodat de kinderen zich veiliger kunnen voelen in het schoolgebouw. Daarnaast heeft de gemeente een beveiliger ingehuurd, die de straat in de gaten houdt.

"Dat helpt om de ouders en kinderen gerust te stellen", vertelt de directeur. "Maar het is natuurlijk geen langetermijnoplossing. Ik moet zorgen voor een veilig klimaat op de school. We moeten kijken hoe we terug kunnen naar hoe het was."

Bijeenkomst

Om alle vragen van ouders te beantwoorden en het met elkaar te hebben over de bedreiging en mishandeling van afgelopen week heeft de school een bijeenkomst ingepland. De school heeft alle ouders uitgenodigd. De bijeenkomst start vanmiddag om 17.00 uur.

"Bij ouders, en bij kinderen, heeft de situatie van vorige week enorme indruk gemaakt. Ik wil ze daarom in de gelegenheid stellen om bij elkaar te komen, om het er met elkaar over te hebben", legt de directeur van de basisschool uit.

Zo wordt aan de ouders verteld hoe ze om kunnen gaan met de vragen die kinderen stellen over de situatie van vorige week. Daarbij heeft 't Vierspan hulp ingeschakeld van de GGD, en de gemeente Stede Broec.

"Het is niet mijn vakgebied, dus schakel je experts in", stelt directeur Stoker. "We moeten de ouders en kinderen helpen om hier goed mee om te gaan. Met de deskundigen kunnen we ze handvaten geven om de kinderen hierin te begeleiden."