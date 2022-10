Buurt- en belbussen hard op zoek naar vrijwilligers, maar vind ze maar eens

Duizenden Noord-Hollanders zijn afhankelijk van zogeheten 'alternatieve' aanbieders van openbaar vervoer, maar voor de organisaties die dit regelen wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Twintig van die buurtinitiatieven uit Zuid-Kennemerland komen vandaag bij elkaar om informatie uit te wisselen, in de hoop het probleem de kop in te drukken.

Neem bijvoorbeeld de Belbus in Zandvoort. Dat initiatief is onderdeel van zorgorganisatie Pluspunt, maar heeft zo'n tekort aan vrijwilligers dat ze diensten moeten schrappen. Dat is problematisch, want veel mensen zijn afhankelijk van de bus om binnen het dorp voor een laag tarief van A naar B te komen. Volgens vrijwilligerscoördinator Luciana van de Manakker willen de vrijwilligers dolgraag helpen, maar zijn er simpelweg niet genoeg om het rooster rond te krijgen. "We hebben een heel mooi team die het graag met elkaar oplossen, die elkaars diensten draaien en ruilen met elkaar zodat de Belbus kan blijven rijden. Op een gegeven moment hadden we echt niemand die kon rijden. Toen hebben we mensen teleur moeten stellen." Bijeenkomst Om gedachten en tips uit te wisselen over het werven en vasthouden van vrijwilligers, komen vandaag twintig verschillende organisaties uit de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer bij elkaar. Ook voor vervoersdiensten in de gemeente Amsterdam. "Met de mensen die we hebben lukt het nu allemaal maar net", vertelt Femke Nannes. Nannes is de organisator van de bijeenkomst van morgen. "Sinds corona zijn er veel minder aanmeldingen."

Daarom steken de organisaties morgen de koppen bij elkaar. Samen met een communicatiestrateeg en de directeur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) willen ze nieuwe plannen maken om vrijwilligers aan te trekken. De KNRM weet namelijk hoe je succesvol vrijwilligers werft. "Want met een simpele vacature kom je er niet meer", licht Nannes toe. Ook de gemeentes zijn morgen van de partij. "We hebben samen een verantwoordelijkheid om het nodige vervoer te blijven aanbieden", aldus Nannes. "De gemeentelijke regiotaxi's kunnen dat niet allemaal alleen. Ze hebben ons nodig."

De cijfers In Noord-Holland rijden er, volgens Femke Nannes, nu zo'n drieduizend vrijwillige vervoerders. Samen zorgen zij voor meer dan 730.000 ritten per jaar. Maar daar kan dus nog wel wat bij. "Als er zo'n vijfhonderd extra vrijwilligers bijkomen zou dat echt fantastisch zijn", aldus Nannes.

Iemand die maar al te graag gebruikt maakt van de Belbus is Els Wessels uit Kolhorn. Ze is slechtziend en wil naar zwembad de Wirg in Winkel. "Ik kan helaas geen auto meer rijden en fietsen is ook geen optie", vertelt ze aan NH Nieuws. Deze Belbus bestaat tien jaar, maar ook hier blijft het aantal chauffeurs achter, vertelt Astrid Verver van de Belbus Noordkop. "Het is ontzettend dankbaar werk, dus meld je aan." Stichting OIG-IHD rijdt met busjes door de IJmond, om mensen te vervoeren voor boodschappen, uitjes, zwemlessen en ziekenhuisbezoeken. De zeven busjes rijden rond voor een zo laag mogelijk tarief, maar het tekort aan vrijwilligers zorgt ervoor dat er nu al een wachtrij van zo'n veertig mensen is. "Net zoals alle andere vrijwilligers hebben we een zwaar tekort aan mensen. Chauffeurs voor onze busjes maar ook begeleiders voor de zwemlessen voor mensen met een beperking. Je hebt gewoon heel veel chauffeurs nodig", aldus Aad Meiland, secretaris en chauffeur voor de stichting. Nannes wil laten zien hoe leuk het is als vrijwilliger bij een van de alternatieve vervoerders. "Je zorgt er echt voor dat de wereld toegankelijk blijft voor ouderen of kwetsbare mensen", vertelt Nannes enthousiast. "Dat gaat echt niet alleen maar om een tripje naar de huisarts, maar ook om leuke activiteiten zoals vrienden bezoeken."