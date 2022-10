App van KNRM voorkomt erger: twee wingfoilers in nood snel gevonden door reddingswerkers

Tegen de tijd dat de reddingsbrigade ter plekke was, was het bijna donker. "We konden ze in eerste instantie niet vinden. Je moet je voorstellen dat meestal alleen het hoofd boven water uitsteekt en de golven zo'n halve tot één meter hoog zijn. Vaak dragen surfers ook zwarte wetsuits, dus zijn ze lastig zichtbaar. Als je een uur in het water ligt, ligt onderkoeling op de loer."

De surfers die vanuit Edam naar Wijdenes onderweg waren, hadden de pech dat halverwege de wind stil viel. Het weerbericht had anders voorspeld, maar gelukkig waren zij goed voorbereid. "Ze hadden een telefoon mee in waterdichte hoes. Zeker als je in het water ligt is een app-melding maken niet zo gemakkelijk."

Als het begint te schemeren gaat de tijd enorm dringen, legt Mark Hennevanger van Reddingstation Wijdenes uit. "Het was rond 18.30 uur dat we de melding kregen via de KNRM Helpt-app. Daardoor hadden we gelijk op enkele meters nauwkeurig de positie van de surfers in beeld."

Omdat wingfoilen alleen kan in diep water, waren de surfers ver uit de kust. De kustwacht werd ingeschakeld om uit te rukken met groot materieel zodat er met meerdere boten en een helikopter gezocht kon worden. Maar op datzelfde moment weten de surfers met hun zeil de aandacht van de brigade te trekken. "Ineens zagen we een felgekleurd zeil boven water zwaaien. Een grote zoekactie kon zo worden voorkomen."

Foilen in opkomst

Het is de zesde keer dit jaar dat Reddingsbrigade Wijdenes uitrukt voor surfers in nood. "We zien dat surfen in opkomst is en krijgen ook vaker meldingen van surfers in nood." Maar niet eerder via de nood-app. Hennevanger: "Vaak zijn het schepen die er gebruik van maken, dat surfers een app-noodmelding doen is nog niet eerder gebeurd. Daardoor waren we vlakbij en konden ze snel gered worden."

De KNRM Helpt-app is niet nieuw, maar volgens Mark van grote toegevoegde waarde. "Je hebt zelfs een speciaal horloge voor watersporters waarmee je via de app alarm kunt slaan. Ook zit er een timer in die je kan instellen. Als je na een aantal uur niet terug bent, slaat hij automatisch alarm."

Het surfersduo werd in goede gezondheid aan boord van de reddingsboot meegenomen.