Chagrijn over prijsstijgingen OV: "Het is echt niet normaal"

Waar je nu in Amsterdam nog 17,9 cent per kilometer betaalt als je met het openbaar vervoer reist, wordt dat straks 19,6 cent. Daarnaast wordt het starttarief dat iedereen bij een ritje betaalt verhoogd met iets meer dan 7 procent.

De meeste reizigers zijn er natuurlijk niet echt blij mee dat ook dit duurder wordt. "Ik denk dan aan mijn moeder. Zij woont in Landsmeer en komt vaak met het OV naar mij toe in De Pijp. Ze rijdt niet graag auto meer, dus ze heeft het echt nodig", vertelt een vrouw op station Noord. "En bijvoorbeeld studenten, voor hen wordt het ook duurder ondanks de studentenkaart."

"Dat is niet normaal", vindt een andere reiziger op het busstation. "Het is echt niet normaal. Ik vind het echt een beetje een rare actie."

Andere landen

Nederland is volgens buitenlandse reizigers een duur land om je te vervoeren. Een meisje uit Spanje vergelijkt het reizen hier met daar. "Ik kan voor twintig euro per maand door heel Madrid reizen, sinds ik hier studeer ben ik zo'n tien euro per dag kwijt."