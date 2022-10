Ze zijn bijna alles kwijt, maar opvang op asielschip biedt vluchtelingen hoop

NH Nieuws kreeg maandag een rondleiding op het cruiseschip in Velsen-Noord waar een kleine duizend vluchtelingen in afwachting zijn van hun asielaanvraag. Opvallend daarbij is de positieve stemming onder de vluchtelingen. De meeste hebben goede hoop in Nederland te mogen blijven.

Drie jonge gezinnen stappen uit de bus op de kade bij het cruiseschip in Velsen-Noord dat is omgebouwd tot noodopvang voor vluchtelingen. De vaders sjouwen hutkoffers met zich mee, traditioneel bekommeren de moeders zich om de kinderen. Het zijn de laatste mensen die worden ingescheept op de Silja Europa, de cruiseferry uit Estland die sinds een maand in het Noordzeekanaal ligt. Er worden nu ongeveer achthonderd asielzoekers opgevangen op deze enorme boot, de grens ligt bij duizend. De noodopvang geldt tot 1 maart 2023.

Niele kent uiteraard de weerstand in Velsen-Noord tegen de komst van het schip . Daarom is het voor de Beverwijkse een uitdaging de noodopvang rimpelloos te laten verlopen. "We willen een goeie buur zijn en hebben daar veel in geïnvesteerd. Klankbordgroep Velsen-Noord is hier al twee keer geweest. Er is intensief contact. We willen dingen samen doen met de mensen in Velsen-Noord. Samen sporten, samen WK kijken, misschien een matineevoorstelling organiseren van het Tata Steelorkest."

Waar ze misschien nog wel het meest verheugd over is, is dat de vluchtelingen zich aan wal netjes gedragen. Vandaag regent het en waait het, de meeste blijven binnen. Maar met mooi weer waaieren ze uit over Velsen-Noord en Beverwijk . Niele: "Dat gaat probleemloos. Het enige wat ik hoor is dat het druk is bij de apotheek in het centrum van Velsen-Noord. Maar de angst voor alleenstaande mannen is ongegrond gebleken."

Een groepje mannen uit Jemen, gevlucht voor de burgeroorlog, heeft net geluncht en is op weg naar de koffie. "Dat is wat we op dagen als deze doen", zegt één van hen lachend. "Stukje lopen, koffiedrinken, weer een stukje lopen. Slechts één keer ben ik op reis gegaan, naar een vriend in Ede. Maar klagen doen we niet. We zijn hier veilig en worden goed behandeld. Dat is heel fijn." Hij zegt dat hij 6500 dollar heeft moeten betalen voor zijn vlucht. In Jemen werkte hij als chauffeur. Dat zou hij het liefst hier ook weer gaan doen. "Ik bid dat ik in Nederland mag blijven en een toekomst kan opbouwen. Het is hier goed. Het enige wat ik mis is mijn vrouw."

In de eerste week zijn vier vluchtelingen van het schip gezet. Ze werden gesnapt terwijl ze een sigaret rookten. Daar staat maar één straf op: vertrek. "Er is één plek buiten op de boot waar mag worden gerookt, op de rest van het schip is het streng verboden", zegt locatiemanager Hanneke Niele. "De kapitein is heel streng op handhaving ervan en híj is hier de baas." Om niet te worden betrapt, hebben ze waarschijnlijk de rookmelders in hun hutten gedemonteerd. De vier zijn naar een andere opvang gebracht, 'waar het regime minder streng is', aldus Niele.

Gevraagd naar hun toekomst, zeggen de meeste vluchtelingen dat ze goede hoop hebben in Nederland te mogen blijven. Dat perspectief houdt ze op de been. Neem de twee jonge vrouwen, één uit Jemen en één uit Syrië, die op vrijwillige basis toezicht houden op de kinderen in het speelzaaltje. "Heel leuk om te doen", zegt de vrouw uit Syrië. "We doen er alles aan een beetje normaal leven op te bouwen hier aan boord. En dat lukt best wel." Ze vertelt in alle rust haar verhaal over haar vlucht uit het land van dictator Assad waar het al tien jaar oorlog is.

Alle Syriërs zijn op de vlucht

"De situatie is er echt heel slecht. Iedereen is op de vlucht. Gezinnen worden daardoor uit elkaar gerukt." Haar situatie is daar een voorbeeld van. Haar vader is omgekomen in de oorlog, waarop haar moeder is uitgeweken naar Libanon. Zij was niet sterk genoeg om met haar dochter en zoon naar Europa te gaan. Het volbrengen van die vlucht naar Nederland had teveel van haar geëist. Logisch, de jonge vrouw is grotendeels lopend naar Nederland gekomen, ruim 4.000 kilometer door Turkije, Bulgarije, Roemenië, Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Bijna twee maanden is ze onderweg geweest.

Opgepakt en teruggestuurd

Haar broer heeft ze moeten achterlaten in de buurt van Boedapest. Daar is hij opgepakt en teruggestuurd. Ze laat op haar telefoon foto’s zien van ontstekingen die ze opliep aan haar voeten, het gevolg van overbelasting en slechte hygiëne. Ze sliepen in bossen op de grond, in negen van de tien gevallen op een lege maag.

"Kun je begrijpen hoe gelukkig ik ben dat ik in Nederland ben? Ik heb hier altijd willen zijn. Als kind al googelde ik de naam van uw land. Hier aankomen was geweldig. Eindelijk was ik veilig en had ik een dak boven mijn hoofd." In Syrië studeerde ze Engels. Nu wil ze vooral Nederlands leren. Die lessen worden nog niet aangeboden op het schip. Daarom oefent ze via You Tube. En dat gaat al best aardig. Ze heeft al een paar zinnetjes ingestudeerd. "Alle mensen in Nederland zijn aardig", zegt ze.