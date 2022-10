Teleurstellende derby in Wijdewormer, Telstar en Jong AZ komen niet tot scoren

Telstar nam in een teleurstellende wedstrijd tegen Jong AZ één punt mee terug naar Velsen-Zuid. Het was en bleef vanavond 0-0. Telstar-aanvaller Christos Giousis miste in de tweede helft een strafschop.

Jong AZ-speler Michael Lahdo in duel met Jonathan Mulder van Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

In de eerste helft gebeurde er lange tijd niets opwindends. Na een verkeerde aanname van Misha Engel was er een kans voor Jay Kruiver die de bal hard voorlangs het doel van Jong AZ-keeper Sem Westerveld schoot. Het spel werd in de eerste helft eventjes stilgelegd toen een ballenjongen onwel was geworden. Na hulp van de EHBO werd de jongen weer overeind geholpen en kon de wedstrijd worden hervat. Tekst gaat verder onder de foto.

Ballenjongen onwel bij Jong AZ - Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

Ook in de tweede helft waren er weinig hoogtepunten. David Min kopte een voorzet over. In de 69e minuut kopte Delvechio Blackson uit een corner de bal gevaarlijk richting het doel van Jong AZ, maar zijn inzet werd uitstekend gepakt door keeper Westerveld. Tekst loopt door onder de video

Jong-AZ coach Maarten Martens na het gelijke spel tegen Telstar - NH Nieuws

Strafschop Telstar In de 74e minuut onderscheidde Westerveld zich wederom. Na een handsbal in het strafschopgebied van Jong AZ ging de bal op de stip. Omdat Glynor Plet al gewisseld was, ging Christos Giousis achter de bal staan. Hij schoot de bal in de linkerhoek, maar Westerveld dook dezelfde kant op en voorkwam daarmee de 0-1. Tekst loopt door onder de video

Analyse van Mike Snoei na het gelijke spel tegen Jong AZ en de gemiste penalty - NH Nieuws

Joshua Pynadath zette in de laatste minuut keeper Ronald Koeman jr. nog met een afstandsschot aan het werk. De daaropvolgende corner leverde niets op. Daardoor eindigde de wedstrijd zoals die begon: in 0-0. Beide teams schieten daar weinig mee op. Jong AZ staat op de achtste plaats in de eerste divisie met 17 punten. Telstar blijft dertiende met een puntje minder. Vrijdag ontvangt Telstar in eigen stadion FC Dordrecht. Opstelling Jong AZ: Westerveld; Lathouwers (V. Pavlidis/46), Postma, Engels, Dekkers; Koopmeiners, De Jong, Buurmeester; Lahdo (Pynadath/46), Griffith en Allouch (Reverson/87) Opstelling Telstar: Koeman; Apau, Aktas, Blackson; Kruiver (Liesdek/87), Overtoom, Najah, Mulder; Min, Plet (Bensabouh/63) en Giousis