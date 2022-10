Metroverkeer na twee uur vertraging toch niet opgestart, GVB voert eerst testen uit

Rond 17.40 uur werd ook de Noord/Zuidlijn korte tijd stilgelegd. "We gaan een algehele reset doen en dat betekent dat de Noord/Zuidlijn nu ook even stil ligt. Hopelijk zorgt de reset voor een herstart", zei de GVB-woordvoerder. Na ongeveer een halfuur werd de Noord/Zuidlijn weer in gebruik genomen, maar metro's op andere lijnen konden dus pas een uur later weer beginnen te rijden.

"We moeten testen, want we willen niet dat het dadelijk weer stil staat"

"We denken de oorzaak gevonden te hebben, maar we moeten wat testen uitvoeren om dat zeker te weten", vertelde de woordvoerder. "We moeten testen, want we willen niet dat het dadelijk weer stil staat."

Hoe lang de testritten gaan duren is niet bekend. Dat er een foutieve tweet werd gestuurd komt volgens de GVB-woordvoerder waarschijnlijk doordat het twitteraccount is gekoppeld aan de reizigersinformatie. De meeste tweets die van het twitteraccount komen blijken geautomatiseerd te zijn.

De woordvoerder zegt dat er maatregelen genomen zijn om reizigers te helpen. Zo rijden er meer bussen in Zuidoost en heeft de NS de poortjes opengezet, zodat metroreizigers de treinen kunnen nemen.

Beveiligingssysteem

Eerder dit jaar en vorig jaar stonden bijna alle metro's, op de Noord/Zuidlijn na, ook een aantal dagen stil vanwege het nieuwe beveiligingssysteem. Eerst leek het erop dat het systeem vandaag niet met het probleem te maken heeft, maar dat blijkt toch wel zo te zijn.

De bussen zitten vanwege de storing vanavond overvol.