GVB start metroverkeer op: "Houd rekening met grote vertraging"

Het ging om metrolijnen 50, 51, 53 en 54. Volgens een woordvoerder van het GVB kwam het door problemen met de server en het nieuwe beveiligingsysteem. "Er wordt aan gewerkt, maar ik kan helaas geen inschatting geven hoe lang het nog gaat duren", zei ze rond 17.20 uur.

Buitengewoon ongelukkig

Het vervoerbedrijf hoopte toen nog dat het metroverkeer snel weer opgestart kan worden. "Het is een buitengewoon ongelukkig tijdstip."

Rond 17.40 uur werd ook de Noord/Zuidlijn korte tijd stilgelegd. "We gaan een algehele reset doen en dat betekent dat de Noord/Zuidlijn nu ook even stil ligt. Hopelijk zorgt de reset voor een herstart", zei de GVB-woordvoerder. Na ongeveer een halfuur werd de Noord/Zuidlijn weer in gebruik genomen, maar metro's op andere lijnen konden dus pas een uur later weer beginnen te rijden.

Beveiligingssysteem

Eerder dit jaar en vorig jaar stonden bijna alle metro's, op de Noord/Zuidlijn na, ook een aantal dagen stil vanwege het nieuwe beveiligingssysteem. Eerst leek het erop dat het systeem vandaag niet met het probleem te maken heeft, maar dat blijkt toch wel zo te zijn.

De bussen zaten vanwege de storing vanavond overvol.