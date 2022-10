Bijna alle metro's staan uren stil door storing met nieuw metrosysteem

Bijna alle metrolijnen werden vanavond twee uur lang niet gebruikt. Rond 17.15 uur kregen reizigers te horen dat ze de metro uit moesten. Om 19.15 uur meldde het GVB via Twitter dat de metro's weer gingen rijden, het bleek toen om testritten met reizigers te gaan. Een uur later werd de dienstregeling volledig hervat.

Metrolijnen 50, 51, 53 en 54 konden niet gebruikt worden, de Noord/Zuidlijn reed wel. Volgens een woordvoerder van het GVB kwam het door problemen met de server en het nieuwe beveiligingssysteem. "Er wordt aan gewerkt, maar ik kan helaas geen inschatting geven hoe lang het nog gaat duren", zei ze rond 17.20 uur. Buitengewoon ongelukkig Het vervoerbedrijf hoopte toen nog dat het metroverkeer snel weer opgestart kan worden. "Het is een buitengewoon ongelukkig tijdstip." Rond 17.40 uur werd ook de Noord/Zuidlijn korte tijd stilgelegd. "We gaan een algehele reset doen en dat betekent dat de Noord/Zuidlijn nu ook even stil ligt. Hopelijk zorgt de reset voor een herstart", zei de GVB-woordvoerder. Na ongeveer een halfuur werd de Noord/Zuidlijn weer in gebruik genomen, maar metro's op andere lijnen konden dus pas een uur later weer beginnen te rijden. Om 19.15 uur twitterde het GVB: 'Metro 50, 51, 53, 54 update: wordt weer opgestart. Houd rekening met grote vertraging'. Het ging toen om testritten. Reizigers die op de stations stonden konden wel instappen.

Quote "We moeten testen, want we willen niet dat het dadelijk weer stil staat" woordvoerder GVB

"We denken de oorzaak gevonden te hebben, maar we moeten wat testen uitvoeren om dat zeker te weten", vertelde de woordvoerder. "We moeten testen, want we willen niet dat het dadelijk weer stil staat." Geautomatiseerd Rond 20.20 uur kon er volledig volgens dienstregeling gereden worden. "We hebben het afgelopen halfuur tot uur getest", zei de woordvoerder. "Waar reizigers op het station stonden hebben we ze meegenomen. We zien dat het systeem stabiel functioneert en kunnen echt weer volledig opstarten."

Quote "Waar het op neerkomt is dat er een aantal technische storingen tegelijk waren" WOORDVOERDER GVB

De oorzaak is volgens de woordvoerder wel nog steeds niet helemaal duidelijk. "Waar het op neerkomt is dat er een aantal technische storingen tegelijk waren. Wat er precies aan de hand was moeten we nog verder uitzoeken."

Ik weet niet of die testen zo snel zijn gegaan, maar ik zit inmiddels in een rijdende 51 richting Isolatorweg. Hopelijk het eerste teken dat het systeem weer loopt. De reisinfo geeft ook aan dat er vertraging is; niet dat er niks rijdt. pic.twitter.com/DhtEoLawkZ — Léon Melein (@lrmelein) October 24, 2022

Beveiligingssysteem Eerder dit jaar en vorig jaar stonden bijna alle metro's, op de Noord/Zuidlijn na, ook een aantal dagen een uur of meerdere uren stil vanwege het nieuwe beveiligingssysteem. De laatste keer dat dat gebeurde was wel vele maanden geleden. Voor het GVB is dit dan ook een flinke tegenvaller. "We balen hier zeer van, dit vinden we heel vervelend." De bussen zaten vanwege de storing vanavond overvol.

