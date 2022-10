NH helpt mee: de NS dealt met duizenden vacatures, hoge werkdruk en overvolle treinen

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water weten te houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht'. Vandaag lopen we mee met de NS. Daar is zo weinig personeel dat de er minder treinen worden ingezet met overvolle coupés tot gevolg. Verslaggever Isabella Prins moet dus vol aan de bak.

Als Isabella een van de perrons op station Amsterdam Centraal oploopt, stapt Manon Ingen net uit de trein. Ze is hoofdconducteur bij de NS. Ondanks de drukte heeft Manon een brede glimlach op haar gezicht. Ze oogt ontspannen.

"Ik heb altijd zin in mijn werk. Ik vind het gewoon fantastisch." Vooral met mensen werken, is wat het beroep volgens haar zo leuk maakt. Drie jaar geleden besloot Manon de overstap te maken van de zorg naar een baan bij de NS. Na dertien jaar coördinerend begeleider te zijn geweest van mensen met een beperking, was het tijd voor iets anders. "Ik was aan het dubben: 'wat ga ik nou doen en wie wil mij als 53-jarige nog hebben?'" Ze besluit te solliciteren bij de NS en wordt aangenomen.

Prachtig uitzicht

Over een aantal minuten stappen Isabella en Manon op de trein van Amsterdam naar Haarlem. Toch laat Manon zich niet opjagen. Ze neemt alle tijd om de nieuwe tijdelijke kracht mee te nemen naar de standplaats van de treinen in Amsterdam. Daar heb je vanaf het Stationsplein een prachtig uitzicht. "Ik maak hier elke dag een foto", vertelt ze vol enthousiasme. De hoofdconducteur draagt een donkerblauw jasje met daaronder een lichtblauw overhemd en een gestreepte stropdas. Isabella krijgt een felgeel hesje met daarop aan beide kanten een blauw NS-logo.

Nadat alle reizigers zijn ingestapt en Manon het fluitsignaal geeft om te vertrekken, loopt ze de coupés in voor de kaartjescontrole. Ondanks de drukte in de trein - op elk bankje zit wel iemand - knoopt Manon tussendoor gesprekjes aan en wenst iedereen goedemorgen. In het tussenstuk stopt ze even en wijst Isabella op het uitzicht. "Dit is zo'n mooi stukje. Het is zo leuk om al reizende je werk te kunnen doen."

Manon heeft veel plezier in haar werk. Toch is een baan als conducteur of machinist momenteel niet populair. In totaal staan bij de NS 2.200 vacatures open. Per september rijden hierdoor minder treinen en ook de komende periode vallen veel treinen uit. Het spoorbedrijf probeert daarom op allerlei manieren nieuwe mensen te werven. Niet alleen via campagnes op radio en tv, ook gaat er een treinsimulator door het land om mensen enthousiast te maken voor een toekomst als machinist.

