Sterrenwacht in opperste staat van paraatheid voor gedeeltelijke zonsverduistering

Bij volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel wordt erg uitgekeken naar de gedeeltelijke zonsverduistering die vandaag plaatsvindt. Bij de eclips wordt ongeveer een derde van de zon verduisterd door de maan. Hoewel het wat donkerder kan lijken, is het staren naar de zon gevaarlijk. De sterrenwacht roept iedereen op om voorzichtig te zijn met kijken.

Theo Mulder van de sterrenwacht roept liefhebbers op om een speciale eclipsbril of een lasglas te gebruiken als ze naar de zonsverduistering kijken. "Het kan schadelijk zijn als het zonlicht in je ogen terecht komt. We hebben van meerdere scholen dan ook de vraag gekregen hoe ze de kinderen naar de eclips kunnen laten kijken. Daarbij hebben we hen een aantal brillen cadeau gedaan."

Dakterras

In de afgelopen dagen hebben meerdere mensen de sterrenwacht benaderd met de vraag of ze vandaag geopend zijn. "En dat is zo", reageert Mulder daarop. "We zijn van 10.00 tot 14.00 uur geopend en we hebben een vrije inloop. Het wordt niet al te bewolkt, dus ik hoop dat het goed te zien is vanaf ons dakterras."

Bij de Volkssterrenwacht staan meerdere telescopen opgesteld, waarmee iedereen het natuurfenomeen goed kan aanschouwen. Die hebben een speciaal zonnefilter. Ook deelt Orion eclipsbrillen uit aan de bezoekers.

De gedeeltelijke zonsverduistering is straks vanaf 11.07 uur te zien. Rond het middaguur is het kleinste gedeelte van de zon te zien. Een uur later is de maan weer volledig voor de zon verdwenen. De eerstvolgende gedeeltelijke zonsverduistering is in maart 2025.