Aloys Oosterwijk is er bij iedere grote rechtzaak bij

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Aloys Oosterwijk, de bekendste rechtbanktekenaar van het land.

Het vak leerde Oosterwijk door mensen te tekenen op feesten en partijen. "Daar leer je mensen, die vrij veel bewegen, vast te leggen." Door het weekblad Panorama werd hij op een gegeven moment gevraagd om de rechtzaak bij te wonen tegen de zogenaamde Sloerie van Sliedrecht. Oosterwijk tekende al voor het blad de strip Willems Wereld. De sloerie was een prostituee die mannen afperste met pikante filmopnamen die van ze waren gemaakt. Terwijl Oosterwijk daar aan het tekenen was, kwam een paar sterke mannen, die bij de chantage betrokken waren, bij hem staan. Zo vonden het niet leuk dat hij tekeningen maakte. Bedreigend was het, maar ook spannend. Oosterwijk had de smaak te pakken. "Ik merkte dat ik ertegen kon, tegen die druk."

Grote rechtzaken

Via Panorama, de Haagsche Courant en het AD, kwam hij al snel bij het ANP terecht. En zo raakte heel het land bekend met zijn rechtbanktekeningen. Inmiddels gaat er geen grote zaak voorbij of Oosterwijk is present. Het missen van een rechtzaak is zijn grootste nachtmerrie: "daar droom ik wel van, dat ik er niet bij ben."

Het leven van een rechtbanktekenaar is niet altijd even makkelijk: je moet snel werken, want de media willen snel hun berichten publiceren, ook via de sociale media.

"Vroeger, dat weet ik nog wel", vertelt Oosterwijk, "dan kwam er een koerier om een tekening naar de redactie te brengen. Die gaven ze die man vaak nog een kopje koffie. Zo veel tijd had ie nog. Het moest eigenlijk alleen de volgende dag in de krant. Maar nu willen ze er gelijk verslag van doen via twitter enzo."

Ook zit de tekenaars regelmatig op grote afstand. Voor de zaak tegen Taghi bijvoorbeeld heeft Oosterwijk zelfs een verrekijker aangeschaft.

Vroeger zat Oosterwijk in de rechtbank met een schetsboek. Die schetsen trok hij later over door middel van een lichtbak. Daarna werkte hij ze uit met inkt. Die tijd is voorbij, nu zijn er speciale tekenprogramma's voor de computer.