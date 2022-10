Zwitserse zeiler Adriaan strandde niet alleen in Den Helder, maar ook op Terschelling

'Van fouten kun je leren' is een bekende uitspraak, maar dat geldt zeker niet voor de Zwitserse zeiler Adriaan. Hij strandde vorige week met zijn zeilboot op het strand in Den Helder. Dat leidde tot een bijzonder beeld én veel reacties op social media, maar nu blijkt dat het al de tweede keer is dat Adriaan niet aankomt op zijn plek van bestemming.

Zwitser strandt met zeilboot op het strand van Den Helder - Ruud Koelewijn

Ruim een week geleden gebeurde namelijk precies hetzelfde op Terschelling. Een zeiler uit Groningen (naam bekend bij de redactie) wist niet wat hij zag toen hij de aangespoelde zeilboot op het strand zag. Hij raakte meerdere malen met Adriaan in gesprek en twijfelde meteen aan de zeilskills van de man. "Zijn buitenboordmotor was stuk en het roer afgebroken", legt de zeiler uit als hij beschrijft wat voor schade de boot had. "En hij had geen idee wat hij aan het doen was."

Privéfoto

Warrig De Zwitserse zeiler maakte sinds zijn aankomst in de haven al een vreemde indruk. "Hij kleefde aan iedereen vast, vroeg steeds maar om advies en was heel raar en warrig", vertelt de zeiler uit Groningen. Daarnaast veranderde hij vaak weer van plan. Engeland, Den Helder en Marokko kwamen meermaals ter sprake als Adriaan het had over zijn vervolgroute. Dat Adriaan zijn tocht wilde voortzetten, was volgens de Groninger geen goed plan. Sterker nog: hij raadde het de Zwitser ten strengste af. "Iedereen was bezorgd om hem", vertelt hij dan ook. "Ik dacht echt dat dit z'n dood zou worden." Adriaan overleefde zijn tocht dan wel, maar enkele dagen later spoelde hij toch weer aan door onkunde. De Groninger hoopt dat hij van zijn fouten heeft geleerd en niet meer de zee op gaat. "Deze man is, zoals wij het noemen, een dagzeiler. Hij moet niet op zee gaan varen."