Regenboogbank zorgt voor verwarring: Purmerenders twijfelen over kleurvolgorde

Ze staan er nu een paar weken als symbool van tolerantie: de regenboogbankjes voor het stadhuis in Purmerend. Maar er is verwarring over de kleurvolgorde op de bankjes. Is die correct of zijn de regenboogkleuren precies verkeerd om aangebracht?

Een woordvoerder van de gemeente bestrijdt tegenover nieuwspartner RTV Purmerend dat er fouten gemaakt zijn. Hij legt uit dat het een kwestie van perspectief is. Als je zit is de kleurvolgorde correct als je voorbijloopt niet. Juist goed Geen van de voorbijgangers die wij spraken had iets geks gezien. Eén voorbijfietsende Purmerender had er al van gehoord, maar vindt de verwarring over de regenboogbankjes juist prima. "Er wordt dan des te meer over gesproken en dat is goed voor de boodschap van tolerantie", is de verklaring.

Een mevrouw die langsrijdt in haar scootmobiel houdt vol dat de volgorde zo bedoeld is, maar dat het iets anders betekent dan de 'gewone' regenboogvlag. Een beetje zoals de omgekeerde Nederlandse vlag ook iets anders betekent dan de gewone. Wat die andere betekenis van de regenboogbank is, wil de vrouw niet uitleggen. Officieel Officieel bestaat de regenboog uit zeven kleuren, van boven naar beneden beginnend met rood en eindigend met violet. De afkorting van de kleuren wordt weergegeven door de letters R O Y G B I V, in de wandelgangen uitgesproken als Roy G. Biv. De letters staan voor voor de kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet Aangepast De gemeente meent geen fout te hebben gemaakt. Want: 'De kleurvolgorde op de regenboogbanken in Purmerend blijven een kwestie van perspectief'. Toch laat de gemeente weten dat de kleurstellingen op beide bankjes binnenkort worden aangpast.

