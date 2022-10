Drechterland zet basisschool onder druk om opnieuw mee te betalen aan multifunctioneel gebouw

Even leek het erop dat de gemeente Drechterland een grote stap had gezet in de komst van een Multifunctionele Accomodatie (MFA) in Schellinkhout. De gemeente gaat akkoord met een extra investering van ruim 1,3 miljoen euro. Toch is de bouw allerminst zeker, want basisschool Jan Luyken zal wel met 2 ton moeten bijspringen. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt het pand van de school kleiner gemaakt.

Maar niet iedereen is het daar mee eens. De VVD en Algemeen Belang Drechterland vinden dat er een 'blanco cheque' wordt uitgedeeld. Ze wijzen erop dat dit een flinke extra financiële last betekent voor de gemeente. Isdo Brouwer: "Eerst voldeed het ontwerp niet aan de eisen, dan is het te duur. Daarna wordt er gekeken naar een kostenreductie, met als resultaat dat we ruim 1,3 miljoen euro moeten bijlappen. Dat is voor een dorp als Schellinkhout gewoon heel veel geld." Ook Progressief Drechterland deelt die mening. Sjon Wagenaar: "We zijn niet overtuigd. Daarbij leven we in tijden van financiële onzekerheid."

Een meerderheid van de gemeenteraad is het erover eens: dit 'feest' heeft lang genoeg geduurd. Daarom moet het college nu doorpakken, vindt Frits ter Hofstede (GBD): "We hebben verwachtingen gewekt en beloftes gedaan, maar er is nog steeds geen schep in de grond gezet." Ook het CDA en SPD zijn hiertoe bereid, mits basisschool Jan Luyken bijspringt met 2 ton. "De stichting Present moet thuisgeven, anders moeten we opnieuw naar de tekentafel", aldus Roy Hof (CDA).

Alle ogen waren gericht op de raadsvergadering van gisteravond: dan hakte de gemeenteraad de knoop door. Die beslissing op het gemeentehuis in Hoogkarspel, tussen raadsleden en het college, leidde dan ook tot discussie. Want door de gestegen bouwprijzen is er toch nog eens ruim 1,3 miljoen euro extra nodig - naast de vier miljoen euro die al in 2020 is vrijgemaakt.

Basisschool in spagaat

Het college ziet nog wel de nodige struikelpunten. Want of basisschool Jan Luyken ook daadwerkelijk die 2 ton gaat ophoesten, is nog maar de vraag. Eerder liet schooldirecteur Ingrid van Heezen al weten dat ze nog een investering van 2 ton 'te ver vindt gaan', aangezien de school al 250.000 euro heeft bijgedragen.

Daarnaast zit de overkoepelende onderwijsstichting Present, waar de school onder valt, momenteel zonder bestuur dat ergens een klap op kan geven. "Zodra er een interim-bestuur is aangesteld, kunnen we in gesprek over een aanvullende bijdrage vanuit Present", zegt het college daarover in een brief aan de gemeenteraad. Dit zal pas na de raadsvergadering gebeuren.

Bouw pand mogelijk nóg duurder

Mocht die bijdrage uitblijven dan wordt er bezuinigd op het centrale hart. "We gaan die 2 ton niet zelf ophoesten. Als de school dit echt heel belangrijk vindt dan moet zij hier ook iets voor over hebben", stelt wethouder Simone Visser (CDA), doelend op de aanvullende wensen van de school (een groot centraal hart en een toevoeging van een extra gang en verdieping). Toch kan ze niet garanderen dat het budget, vanwege de stijgende prijzen voor bouwmaterialen, opnieuw zal worden overschreden. "Maar ik zal alle zeilen bijzetten om dit te realiseren binnen het budget."

Als er voldoende budget is vrijgemaakt, begint in 2024 de sloop en nieuwbouw. In 2025 moet de verbouwing klaar zijn, een jaar later dan verwacht.