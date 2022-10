Amsterdam NL V Russische tv-zender begonnen met uitzendingen vanuit nieuwe studio in Amsterdam

Vlak na de Russische inval in Oekraïne werd de kritische journalistiek in Rusland monddood gemaakt. Zo werd ruim een week na de invasie het populaire, onafhankelijke TV Rain - in het Russisch TV Dozjd - geblokkeerd. Maar de journalisten van TV Rain laten zich de mond niet snoeren, en zenden vanaf deze week uit vanuit een gloednieuwe studio in Amsterdam.

TV Rain heeft een plek gevonden in het Init-gebouw van DPG-media. De nieuwszender zit in dezelfde ruimte als de Moscow Times van de Nederlandse uitgever Derk Sauer, dat hier als sinds eind maart zit. TV Rain bestaat sinds 2010. Politiek journalist Mikhail Fishman was er vanaf het begin bij. Dat zijn zender op zwart moest na de Russische invasie verbaast hem niets. "Het was duidelijk dat het zou gebeuren. Want zeg je in Rusland oorlog, dan zeg je censuur. Oorlog betekent censuur, en dan kan onafhankelijke journalistiek niet bestaan.

Mikhail Fishman van TV Rain

Journalisten die in Rusland het beestje bij de naam noemen - namelijk dat de inval in Oekraïne geen 'speciale militaire operatie' is maar gewoon oorlog - riskeren een jarenlange gevangenisstraf. Begin maart werd TV Rain geblokkeerd. Deze zomer begonnen ze weer met uitzenden. Vanuit Letland, Georgië, Frankrijk en ook Nederland. Fishman: "Ik doe mijn show al twee maanden vanuit Amsterdam. Maar nu hebben we een echte studio." Ingetogen feestje Gisteravond was er een ingetogen feestje om de ingebruikname van de studio te vieren. Sinds TV Rain weer begon met nieuws maken - nu zo'n vier maanden terug - wordt de zender in Rusland door miljoenen mensen via Youtube bekeken. "Het is cruciaal", zegt Fishman, die met zijn vrouw en dochtertje naar Amsterdam is gekomen. "Je kan je niet voorstellen in welke propaganda-bubbel de Russen zitten. Al 20 jaar eigenlijk, sinds Poetin aan de macht kwam. Maar je kan die bubbel doorbreken door het nieuws op een juiste manier te brengen. TV Rain heeft dat altijd geprobeerd en was heel populair in Rusland. Op Youtube hadden we miljoenen kijkers. En dat is nog steeds zo."

Quote "Je kan je gezicht niet laten zien als je voor TV Rain werkt" Mikhail Fishman - journalist/presentator TV rain

Maar de Russen informeren vanuit bijvoorbeeld Amsterdam is natuurlijk wel een stuk lastiger. "Professioneel is het natuurlijk een grote uitdaging. TV Rain was voor een groot deel afhankelijk van live-reportages op straat. Verslag doen van demonstraties en rechtszaken. Dat kan nu niet meer. Onze journalisten ter plekke zijn incognito, want je kan niet eens je gezicht laten zien als je voor TV Rain werkt." Fishman is blij dat hij zijn werk voort kan zetten vanuit Amsterdam, maar hoopt ooit toch weer terug te kunnen gaan naar Moskou. "Zodra ik terug naar huis kan doe ik dat. Want het is belangrijk dat ik mijn werk vanuit Rusland kan doen. Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren."