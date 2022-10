Schade door windstoten in Noord-Holland

De windstoten van vanmorgen, waardoor het KNMI code geel afgaf, hebben op verschillende plekken in de provincie voor schade gezorgd. Zo verloor een vrachtwagen op de A9 door de storm een deel van de lading en zijn bij de rechtbank van Alkmaar gevelplaten van het dak gevallen. Bij de Breestraat in Beverwijk kwam bovendien een steiger naar beneden.

Op verschillende plekken in Noord-Holland was het vandaag raak. Weersomstandigheden als deze vragen om de nodige maatregelen. Zo waarschuwt Rijkswaterstaat op Twitter dat het belangrijk is om lading extra goed vast te maken. Dit naar aanleiding van het incident op de A9 bij Akersloot richting Amstelveen waar een vrachtwagenchauffeur een deel van de lading verloor.

