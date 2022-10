Bouwsteiger valt om door harde wind, lantaarnpaal gesneuveld

De wind joeg vanochtend rond 08.00 uur al zo hard door de Beverwijkse Breestraat dat een bouwsteiger voor het oude KPN gebouw is omgevallen. Niemand raakte gewond, alleen twee busjes zijn geraakt door de vallende steigerpijpen. Ook een lantaarnpaal is flink verbogen. "Waarschijnlijk zijn de verankeringspunten weggehaald op plekken waar ze bij moesten om te werken."

Er was vanochtend nog niemand aan het werk toen de steiger loskwam van de gevel van het slooppand en instortte. Een medewerker van het steigerbouwbedrijf, die de rommel nu aan het opruimen is, is verbaasd dat het heeft kunnen gebeuren. Hij denkt dat het ligt aan veranderingen bij de verankeringspunten van het bouwwerk.

“Zo’n steiger valt niet zomaar om. Wij bouwen zo’n steiger op en bevestigen ‘m aan het gebouw. Dan wordt-ie ook nog eens gekeurd voordat de steiger gebruikt mag worden.”

