Heeft het overdekte winkelcentrum nog toekomst in tijd van online shoppen?

Grote overdekte winkelcentra zijn typerend in het Nederlandse straatbeeld, en toch is het nog maar de vraag of ze kunnen blijven bestaan. Veel winkelcentra hebben te maken met leegstand en moeten concurreren met online warenhuizen. Het verschil is echter groot: het ene winkelcentrum floreert, het ander is op sterven na dood.

Uit de Monitor Detailhandel van de provincie Noord-Holland blijkt dat zo'n 5.5 procent van de totale winkeloppervlakte in Noord-Holland onbenut blijft door leegstand. Dat cijfer is lager dan vorig jaar, maar het laat wel zien dat winkelcentra moeten veranderen om aantrekkelijk te blijven voor het grote publiek.

De reden waarom mensen het lokale winkelcentrum steeds minder bezoeken is duidelijk: de coronapandemie en de omslag naar online shoppen hebben ervoor gezorgd dat mensen niet meer per se naar een winkelcentrum hoeven. Volgens het rapport van de provincie zijn de meest toekomstbestendige winkelcentra die waar je terecht kan voor een breed assortiment aan dagelijkse benodigdheden.

Makado in Schagen wordt verbouwd

Het belang van die dagelijkse spulletjes wordt ook geschetst door retaildeskundige Cor Molenaar. "Of een winkelcentrum levensvatbaar is hangt onder andere af van de bezetting van een centrum; wel of geen Kruidvat of een supermarkt. Daarnaast spelen ook bereikbaarheid en (gratis) parkeerfaciliteiten een grote rol."

En precies dat is waar de eigenaar van winkelcentrum Makado in Schagen zo op gebrand is. In Schagen kan je gratis parkeren, en het winkelcentrum ondergaat een grote metamorfose om weer toekomst te krijgen. Makado kampt al jaren met hoge leegstand. Een ingrijpende verbouwing moet dat veranderen. Ook omdat er de komende jaren een bevolkingsgroei wordt verwacht in de Noordkop. "We hebben straks een duurzaam winkelcentrum, mèt gratis parkeren."

Toekomstbestendige winkelcentra

Een voorbeeld van zo'n toekomstbestendig winkelcentrum is De Hoef in Alkmaar. Door 'divers dagelijks aanbod' is er daar een uitzonderlijk laag risico op leegstand. Dat winkelcentrum heeft een aanbod dat vooral gericht is op dagelijkse boodschappen: twee supermarkten, een drogisterij en twee huishoudwinkels.

Dat is niet zo voor winkelcentra Makado in Purmerend (niet te verwarren met het gelijknamige winkelcentrum in Schagen) en Schalkwijk in Haarlem. De provincie denkt dat een groot deel van de winkels daar het risico loopt om te verdwijnen. Schalkwijk heeft daarbij last van forse leegstand: het winkelcentrum wordt al langere tijd verbouwd en het aantrekken van nieuwe ondernemers is niet makkelijk.

Is er nog wel een toekomst?

Volgens Molenaar hebben overdekte wijkwinkelcentra wel een toekomst, maar moeten ze de komende tijd aangepakt worden om echt klaar te zijn voor de toekomst. "Winkelcentra moeten aantrekkelijk worden ingericht, er moeten reële huurprijzen gehanteerd worden, en er moet meer diversiteit komen. Niet alleen grote ketens, maar ook zelfstandige ondernemers en lokale winkels."

"Het gaat om bereikbaarheid en invulling van het centrum. Juist nu worden ambachtelijke en kleine winkels interessant, maar je moet het publiek wel eerst lokken met een magneet zoals een grote supermarkt. En dan: bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten en inrichting van het centrum aanpakken, zodat het modern, up-to-date en gezellig is."