NS-medewerkers bij station Hoorn mishandeld en bespuugd, vrouw aangehouden

Het incident aan het Stationsplein gebeurde rond 19.30 uur. De verdachte vrouw kreeg een waarschuwing van een conducteur vanwege roken op een plek waar het niet mag. Daar reageerde ze niet op, waardoor de waarschuwing nog eens werd herhaald. Vervolging ging de vrouw door het lint en viel ze de NS-medewerker aan. Een collega viel haar bij toen duidelijk dat het mis ging.

Een van de NS-medewerkers heeft er een pijnlijke arm en een gescheurd uniform aan overgehouden. Daarnaast moet ze worden gecontroleerd vanwege oogklachten. De ander raakte niet gewond.

De NS is niet te spreken over het gedrag van de vrouw. "We vinden het vreselijk dat dit is gebeurd", laat een woordvoerder van het vervoerbedrijf weten. "Ons personeel moet gewoon hun werk kunnen doen."

De twee NS-medewerkers hebben nazorg gekregen. Ook hebben ze beiden aangifte gedaan tegen de vrouw. Zij zit nog vast.