Kunstveiling van schilders met beperking in gevaar: te weinig animo

Bij Fred's Kadoshop en Kunstatelier in Purmerend wordt al maanden toegewerkt naar de kunstveiling waar werken van schilders met een beperking worden verkocht. Hoewel er al een hoop schilderijen klaar zijn, en de kunstenaars en de kunstenaars niet kunnen wachten op de veilig, is er nog wel een zorg: het aantal aanmeldingen blijft achter.

De kunstenaars zijn cliënten van de Prinsenstichting. Ze hebben een verstandelijke beperking en worden in Fred's atelier begeleid. Paul Kruger werkt er al sinds het begin in 1994 toen deze winkel en bijbehorend atelier begon. Oorspronkelijk schilderde hij alleen damesportretten, maar tegenwoordig trekken andere beeltenissen hem ook. Samen met Ivo, Gudy en Destheny werkt hij deze ochtend gestaag verder aan nieuwe werken.

Van grote zorgen is bij deze kunstenaars nog niets te merken: met geconcentreerde gezichten zijn ze aan het werk. Bij begeleider Raymond Huizinga is het gezicht wel een beetje bezorgd. Hij hoopt dat er nog wat meer mensen op de veiling af gaan komen. "We zijn er echt wel een paar maanden mee bezig geweest. De kunstwerken zijn gemaakt natuurlijk, maar ook de veilingboekjes en uitnodigingen. Nu is het wel spannend natuurlijk."

Back-up plan

De veiling is komende donderdagavond in Grand Café Heel Europa in Purmerend. Dat café is ook verbonden aan de Prinsenstichting. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn is het back-up plan nu de veiling alsnog te laten plaatsvinden, maar dan in het atelier zelf. De volledige opbrengst gaat naar materialen en opleidingen voor de kunstenaars.

De inloop is vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan via [email protected].