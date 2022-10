KNMI: code geel wegens zware windstoten

Weggebruikers worden opgeroepen om hun rijstijl aan te passen vanwege mogelijke gevaarlijke situaties op de weg.

Langs de noordwestkust en in het Waddengebied worden windstoten verwacht van 75 tot 90 km per uur. In de loop van de middag neemt de wind weer af en verdwijnen de windstoten.

Ook zondag werd code geel afgegeven, toen vanwege de kans op zware onweer- en regenbuien. Deze waarschuwing gold voor een groot deel van het land.