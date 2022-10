Mokum Kraakt: "We hopen dat we mensen aansporen"

De groep krakers die nu in Amsterdam in een pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal zit, hoopt anderen te inspireren om ook te gaan kraken. De krakers staan bekend onder de naam Mokum Kraakt en ze hopen dat ze in het pand kunnen blijven.

Op de gevel hebben ze een groot spandoek met de tekst 'Mokum Kraakt' gehangen. "We willen heel graag dat hier aandacht voor is. We willen graag dat mensen langskomen. Zeker als ze het met ons eens zijn dat er nu eindelijk iets moet gebeuren aan de wooncrisis", vertelt een lid van de groep die als woordvoerder optreedt.

Een ander lid: "Het recht op wonen is even belangrijk als het recht op eigendom. Dus dit is een protest. En het is ook directe huisvesting. En dat is gewoon superbelangrijk in deze tijd. Dus we hopen dat we mensen aansporen om in verzet te komen."

In de buurt is begrip voor de kraakactie. "Als er iets leegstaat en het niet gebruikt wordt, mag het wat mij betreft gekraakt worden", zegt een buurtbewoner die in de jaren 80 zelf ook kraakte. Toch zijn er ook kritische geluiden. "Ik vind het prima, maar ik vraag me af waarom jullie allemaal in Amsterdam willen wonen, terwijl er zoveel leegstand is over de IJssel in Drenthe en Groningen."