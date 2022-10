Vanavond code geel in de hele provincie vanwege hevige onweersbuien

Het KNMI verwacht dat Noord-Holland vanavond wordt geteisterd door zware regen- en onweersbuien en heeft daarom code geel afgekondigd. Met name verkeersdeelnemers moeten extra alert zijn vanwege mogelijk gevaarlijke situaties door het weer.

De waarschuwing geldt van zondagavond tot en met maandagochtend. Pittige regen- en onweersbuien kunnen vanavond zorgen voor plaatselijk hagel en zware windstoten tot rond 80 km per uur.

Maandag in de loop van de ochtend komen langs de noordwestkust zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur. De wind komt uit een zuidwestelijke richting. In de middag zakt de wind weer en verdwijnen de windstoten.

Het KNMI benadrukt dat met name het verkeer en buitenactiviteiten hinder zullen ondervinden van het stormachtige weer.