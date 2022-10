Saskia runt haar eigen halloweenshop: ‘Heerlijk als mensen schrikken in de winkel’

Gedurende het jaar is ze 'gewoon' administratief medewerker, maar in aanloop naar Halloween gooit Saskia van Geijlswijk het roer om. Dan staat ze zes dagen per week in haar Halloween-shop in Haarlem. Haar bedrijfspand op industrieterrein Waalderpolder puilt uit van levensgrote bloeddorstige skeletten, afschuwelijke horrorclowns en huiveringwekkend neuriënde kleine meisjes met bloeddoorlopen ogen. "Heerlijk als mensen schrikken in de winkel", glundert Saskia. "Dan denk je toch even van: yes!"

Halloween steeds populairder Halloween groeit jaarlijks aan populariteit. In Amerika griezelen ze al veel langer in grote mate, maar ook in Nederland wordt het steeds vaker gedaan. Het feest begint eigenlijk pas op 31 oktober, maar Saskia gooit haar shop zo'n twee maanden daarvoor open. "Ik heb aardig wat aanloop", vertelt ze. "Er zit ondermeer een bouwmarkt in de buurt. Mensen denken dan toch van: hee, daar loop ik ook nog even binnen." Dat binnenlopen is overigens geheel voor eigen risico: het kán zijn dat je je het leplazarus schrikt. Vanuit het niets kunnen levensgrote skeletpoppen met roodgloeiende ogen gaan bewegen, gepaard gaande met een ijzingwekkende schreeuwpartij. De pop in kwestie is te huur, maar ook gewoon te koop voor een slordige zevenhonderd euro. Een jong stel dat binnenloopt en binnenkort een halloweenfeestje heeft, is echter slechts op zoek naar wat aankleding. "We gaan als Bonny en Clyde", vertelt de jongedame. "Dus we zoeken wat schotwonden." Haar vriend vult aan: "Hoe bloederiger, hoe beter."

Quote "Waar mijn fascinatie voor het enge vandaan komt? Misschien ben ik zelf een beetje duister" Saskia van geijlswijk, eigenaar halloweenshop