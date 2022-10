Berghuis en Brobbey bezorgen Ajax volle buit op bezoek bij taai RKC

Ajax heeft vanavond in de eredivisie gewonnen op bezoek bij RKC. De Amsterdammers hadden het met name in de eerste helft erg zwaar, maar dankzij twee doelpunten van zowel Brian Brobbey als Steven Berghuis werd het uiteindelijk toch een soevereine overwinning. Het werd in Waalwijk 4-1 voor Ajax.

Ajax begon met dezelfde elf namen als een week eerder tegen Excelsior en had het in de openingsfase erg lastig tegen RKC. De thuisploeg had zelfs de grootste kansen en leek ook al vroeg op voorsprong te komen. Michel Kramer, die in zijn carrière al vijf keer eerder tegen Ajax scoorde, wipte de bal fraai over Remko Pasveer heen in het doel. De oud-spits van FC Volendam stond echter een paar centimeter buitenspel en dus ging het feest voor RKC niet door.

Na de thee kwam Ajax sterk uit de kleedkamers en zette het RKC onder druk. Ajax had in tegenstelling tot de eerste helft nu wel het initiatief en kwam acht minunten na rust opnieuw op voorsprong. Berghuis kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en haalde verwoestend uit. De bal zeilde in het doel achter de kansloze doelman Vaessen. Het was voor Berghuis zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen en zijn tweede van de avond.

Brobbey brengt beslissing

RKC was niet meer machte om het tij te keren en Ajax liep dankzij Brian Brobbey uit naar 1-3. De spits gebruikte zijn lichaam goed om zijn directe tegenstander van de bal te houden en schoot vervolgens door de benen van de doelman binnen. Diezelfde Brobbey was ook het eindstation bij de vierde van Ajax. Brobbey werd alleen voor de doelman gezet door Berghuis en schoot gedecideerd zijn tweede van de wedstrijd binnen. In de slotminuten werd en niet meer gescoord en dus bleef het bij 1-4 voor Ajax.

Door de overwinning is Ajax ook na deze speelronde sowieso koploper van de eredivisie. De ploeg van Alfred Schreuder heeft nu 28 punten uit elf wedstrijden. Aanstaande woensdag speelt Ajax opnieuw. Dan komt Liverpool op bezoek in Amsterdam in het kader van de Champions League.