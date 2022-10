Plafond van winkel in Haarlem stort in, winkeliers komen met schrik vrij

Bij een filiaal van de Zeeman aan de Grote Houtstraat in Haarlem is vanmiddag een deel van het plafond ingestort. Hierbij raakte niemand gewond, wel moesten twee personen worden gecontroleerd.

Plafond in winkel Haarlem ingestort NieuwsFoto.nl

Het gaat om een zogeheten systeemplafond, waarbij plafondplaten in een ophangsysteem zitten. Een deel daarvan kwam vanmiddag rond 17.30 uur in de Zeeman naar beneden. Op dat moment waren er nog klanten en personeel in de winkel.

Twee mensen kwamen onder het naar beneden gekomen plafond terecht, maar konden op eigen kracht wegkomen. De twee zijn in een ambulance gecontroleerd, maar bleken geen verwondingen te hebben.

De brandweer heeft na het incident gasmetingen verricht. Later vanavond zal ook Bouw en Woningtoezicht het pand controleren. Vervolgens zal het pand dan worden overgedragen aan de eigenaren.