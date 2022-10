Hilversummer (21) aangehouden voor betrokkenheid bij fatale steekpartij Beverwijk

De politie heeft vandaag een 21-jarige man uit Hilversum aangehouden voor zijn rol bij de dodelijke steekpartij bij een partycentrum in Beverwijk. Bij dat incident, dat begon als vechtpartij, raakten twee anderen gewond.

De steekpartij gebeurde woensdagavond iets voor 22.45 uur aan het bedrijventerrein langs de Parallelweg. Hierbij raakten drie mannen gewond en werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee mannen van 20 jaar uit Purmerend en een 21-jarige man uit Den Haag. Een van de twee mannen uit Purmerend overleed later die avond aan zijn verwondingen.

De rol van de 21-jarige Hilversummer wordt onderzocht. Hij is overgebracht naar een cellencomplex en zit in volledige beperking. De politie sluit niet uit dat er in de loop van het onderzoek meer verdachten worden aangehouden.