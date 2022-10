Stadsplein Amstelveen even 'Little India' tijdens het Diwali Festival

Met bonte kleuren en heerlijke geuren veranderde het Stadsplein in Amstelveen zaterdag voor een paar uur in een Indiase markt tijdens de veertiende editie van het Diwali Festival, het Indiase feest van het licht. De Indiase gemeenschap in Amstelveen is met ongeveer 5000 mensen de grootste niet-Nederlandse gemeenschap van de gemeente.

Tijdens het traditionele Diwalifeest wordt door miljoenen mensen over de hele wereld de overwinning van het licht op het donker gevierd. Vaak met olielampen van klei en groots vuurwerk. In Amstelveen was er geen vuurwerk. Wel was er een podium met Indiase dans en muziek en een uitgebreide markt met Indiaas eten en Indiase goederen.

Internationale gemeente

Het festival werd geopend door wethouder Adam Elzakalai, die voor de gelegenheid werd versierd met een rode stip op zijn voorhoofd. "Ik had de eer het te mogen openen vanmiddag. Dan hoort die rooie stip er bij, daar ben ik best wel trots op", aldus Elzakalai.

De wethouder benadrukt dat het Diwalifeest een goede illustratie is van het internationale karakter van de gemeente Amstelveen. Daar heeft hij dan ook een verklaring voor: "De aantrekkingskracht van de vele internationale bedrijven die hier zitten, maar ook de samenleving in Amstelveen die er echt op is ingericht", zegt Elzakalai.