Jonker met Oranjevrouwen op WK 2023 tegen wereldkampioen VS

In die kwalificatiepoule A strijden Portugal, Kameroen en Thailand nog om een ticket naar het WK, dat gehouden zal worden in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bondscoach Andries Jonker zag de loting met gemengde gevoelens aan. "Eigenlijk ben ik niet tevreden met deze loting, want Amerika is natuurlijk een absolute toptegenstander. De grote kandidaat om voor de wereldtitel te gaan", reageerde Jonker tegenover de NOS. "Dat wil niet zeggen dat we kansloos zijn. Ik denk dat wij voor iedereen een geduchte tegenstander zijn. Dus ook voor de Verenigde staten. Als ik eerlijk ben, denk ik dat Verenigde Staten ook niet blij is dat het tegen ons speelt."

Het WK vindt volgende zomer plaats van 20 juli tot en met 20 augustus 2023. Australië heeft zes speelsteden en Nieuw-Zeeland vier.