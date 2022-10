Serie over loverboys in Amsterdam: "Via drugsgebruik de prostitutie in getrokken"

"Waarom zou iemand een loverboy worden, hoe werkt dat?" Met die vraag liep filmmaker Cyriel Guds al een tijdje rond. Hij besloot er dieper in te duiken en er een serie over te maken. Gebaseerd op de rauwe randen van Amsterdam en verhalen die hij bij mensen die er zelf mee te maken hebben gehad maakte hij de serie 'Loverboy Amsterdam'.

Voor de serie sprak hij met politie, daders, deskundigen zoals Peter R. de Vries en ook slachtoffers. Een van die slachtoffers is Danushika: "Ik vind het mooi om mee te kunnen werken aan zo'n serie om het onder de aandacht te brengen." Toen Danushika 19 jaar oud was kwam ze voor de tweede keer in aanraking met loverboys. "Ik heb toen zelf zo'n voorbeeld gemist, ik wist pas wat die wereld was toen ik er zelf al helemaal in zat."

De hoofdpersoon in het verhaal dat Cyriel maakte is Terrance. "Terrance is een jonge vader met veel schulden. Hij ontmoet een loverboy die hem vraagt om dat werk ook te doen. Hij zegt dit te doen, maar wel maar twee maanden, maar je snapt natuurlijk: daar blijft het niet bij." Je ziet dus hoe iemand loverboy wordt. "Dat perspectief heb ik heel bewust gekozen, dat had ik nog nooit gezien."

Dat ging ver, tot op straat slapen en tippelen aan toe. "Je komt er niet meer uit, ze manipuleren je door bijvoorbeeld geweld bij jou of geweld bij anderen. Je wordt een soort robot." Danushika verbrak het contact met haar ouders en vrienden en door drugsgebruik werkte ze voor oudere mannen. "Het begon bij één man van ongeveer zestig met wie ik seks had, maar dat moest steeds vaker en met meer mannen."

In zijn onderzoek praatte hij met allerlei mensen die in de wereld zitten of hebben gezeten. Eén van hen is Danushika, zij heeft jarenlang gewerkt voor een loverboy. "Ik leerde een jongen kennen, hij was een ronselaar", begint ze. Tegenwoordig gaat het volgens haar namelijk niet meer om de klassieke cadeautjes van één jongen, maar bestaat het uit een netwerk van mensen. "Hij stuurde lieve sms'jes, maar dat werd steeds minder. Zo ging het slechter en binnen drie maanden was ik ook aan het werk."

Maar Danushika kwam eruit. "Op een gegeven moment dacht ik: dit is mijn leven niet." Ze zocht hulp en kwam in een gesloten GGZ-instelling terecht. "Maar dat deed me niet goed en ik kwam een ervaringsdeskundige tegen, zij heeft mij vijf jaar lang begeleid om terug op het juiste pad te komen en nu ben ik hier.

Eigen verhaal inzetten

"Ik ben geen slachtoffer, ik wil juist het negatieve omzetten in het positieve en zorgen dat het hele verhaal niet voor niets is geweest." Danushika werkt daarom mee aan deze serie: "Het is belangrijk om mensen te laten zien wat er gebeurt in die wereld en anderen er voor te behoeden."

"Praat erover, blijf niet in de anonimiteit en schaam je niet. Laten we het erover hebben en samen dit probleem proberen uit te roeien", wil Cyriel zeggen tegen mensen die zijn serie zien en het verhaal herkennen. Daar is Danushika het helemaal mee eens: "Je moet die deur sluiten, en dat is mij gelukt door te praten."

Crowdfunding

De serie is nog maar een begin, Cyriel wil aan de slag met een film over hetzelfde onderwerp. "Daar wil ik nog dieper in de materie duiken, maar dat kan ik niet alleen." De serie is helemaal zelf betaald, maar voor het maken van de film is hij een crowdfunding gestart om geld op te halen. De crowdfunding is hier te vinden.