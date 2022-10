Bloemkolenkoning maakt marathondebuut op Jaap Edenbaan

Ondanks dat de temperatuur buiten nog bijna de twintig graden aantikt, begint vanavond het nieuwe schaatsseizoen van de Marathon Cup. Op de Amsterdamse Jaap Edenbaan staan er bekende en nieuwe Noord-Hollandse namen op het ijs. Lutjebroeker Ruud Slagter is nieuw in de A-categorie en bij de vrouwen maakt het Westfriese team Wokke voor het eerst haar opwachting.

Het wordt vanavond een behoorlijk debutantenfestijn in Amsterdam. Eén van de nieuwkomers in de topdivisie van de mannen is Ruud Slagter. De 26-jarige Noord-Hollander had eigenlijk niet verwacht ooit nog mee te rijden op het hoogste niveau. "Ik heb de afgelopen acht jaar bij de beloften gereden. Ik was nooit goed genoeg voor de topdivisie, maar het bleek nu toch nog mogelijk te zijn.''

Lang zat een overstap naar de topdivisie er dus niet in voor Slagter. Hij besloot in te stappen in het agrarische familiebedrijf in Lutjebroek. Inmiddels staat hij op het ijs bekend staat als 'bloemkolenkoning' en die naam geeft hij nooit meer op. "Ik heb gekozen voor het bloemkolenbedrijf van mijn ouders. Schaatsen staat op de tweede plaats. Voor mij wordt het vanavond dan ook overleven. De helft van het peloton is prof. Ik moet zaterdag eerst werken en dan nog een wedstrijd rijden. Dan kan je niet verwachten dat ik Jorrit Bergsma er even uit rijd.''

Koningin van de winterspelen De gedoodverfde winnares bij de vrouwen is Irene Schouten. De dertigjarige Noord-Hollandse heeft een droomseizoen achter de rug. Op de Olympische Spelen van Peking pakte ze drie keer goud en één keer brons waardoor ze zich kroonde tot koningin van de winterspelen. Tekst loopt door onder de video

Een opvallende nieuwkomer in de marathonwereld is vrouwenteam Wokke. Oude bekende Gerrit Bakker is zeven jaar weggeweest, maar is dit seizoen de teammanager van het Westfriese team. Er rijdt veel Nederlands schaatstalent rond, maar niet iedereen kan letterlijk en figuurlijk met elkaar door een bocht. Wij hebben bewust Noord-Hollanders bij elkaar gebracht. Deze meiden hebben dezelfde mentaliteit, gedachtegang en humor. Dat zorgt voor een team gevoel.''

Bakker kijkt vol verwachting naar het nieuwe seizoen. "We hebben twee halve corona-jaren gehad. Het is dus lastig om te voorspellen waar iedereen staat. Wij hebben met Bente Kerkhoff en Anne Leltz twee toppers in huis die om de ereplaatsen kunnen rijden. Laten we alleen eerst vanavond aankijken hoe het loopt en dan gaan we doelstellingen maken." Tekst loopt verder onder de foto.

Marathonschaatsen - Orange Pictures

Haarlem, Hoorn en Alkmaar Dit jaar worden er dertien wedstrijden om de Marathon Cup verreden. De vijfde wedstrijd is 19 november in Haarlem. Een week later wordt in Hoorn de zesde wedstrijd verreden. De elfde en laatste Marathon Cup in Noord-Holland staat voor zondag 22 januari in Alkmaar op de planning. Vanavond op de Jaap Edenbaan beginnen de vrouwen om 19.00 uur en om 20.15 is het de beurt aan de mannen. Een reportage over de eerste wedstrijd om de Marathon Cup vind je later op deze site.