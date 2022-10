Gewonde bij steekpartij in drukbezocht Stadshart Amstelveen, 'Action ontruimd'

Bij een steekpartij in of nabij de vestiging van winkelketen Action op het Buitenplein in het centrum van Amstelveen is vanmiddag iemand gewond geraakt. De winkel zou volgens onbevestigde berichten zijn ontruimd.

Op het moment van het geweld was het erg druk in het Stadshart, waar net de vrijdagmarkt was afgelopen. Behalve een ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die laatste werd afbesteld toen bleek dat het letsel meeviel.

Volgens de politiewoordvoerder heeft het slachtoffer 'oppervlakkig' letsel opgelopen. Toch waren de verwondingen ernstig genoeg om in het ziekenhuis te laten behandelen, vertellen getuigen aan NH Nieuws. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend.

NH Nieuws heeft het hoofdkantoor Action om een reactie gevraagd, maar daar is nog niet op gereageerd.

Eerdere melding man met mes

Eerder vandaag nam de politie een kijkje op de kermis naast het Stadshart, omdat daar een jongen of man met een mes was gezien. Dat blijkt uit een Instagram-post van de Amstelveense politie. Uiteindelijk is niemand gevonden die aan het signalement voldeed. Of er een verband is met het incident in de Action is nog niet bekend.

Tekst gaat door onder de foto.