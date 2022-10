De pendelbus vanaf het opvangschip gaat niet door Velsen-Noord en dat lijkt iedereen prima te vinden

Sinds er stenen naar de pendelbus tussen het opvangschip in Velsen-Noord en station Beverwijk zijn gegooid, stopt de bus niet meer op haltes in het dorp. En het wordt volgende week pas duidelijk of en wanneer dat wel weer gaat gebeuren, meldt het COA. Het zorgt voor een merkwaardige balans: inwoners lijken niet rouwig om de huidige situatie, en de asielzoekers zijn zich er niet van bewust dat het anders ging, of kan. Zij maken zich er dus ook geen zorgen over, zo lijkt het.

De pendelbus brengt vluchtelingen naar station Beverwijk. Fred Segaar/NH Nieuws

De pendelbus vanaf het opvangschip in Velsen-Noord naar station Beverwijk zat vrijdagmiddag rond 13.15 uur helemaal vol met voornamelijk mannen, maar ook een handvol vrouwen en kinderen. Maar dat de bus vol zit, is een uitzondering, weet de Jemenitische Alfarwq Alshebami. Na tweeën begint het voor moslims belangrijke vrijdagmiddaggebed in de moskee vlakbij het station in Beverwijk. "Het is In het Engels", zegt de naar schatting twintiger met donkere krullen: "Meestal bid ik op het schip, maar het vrijdagmiddag gebed is belangrijk, daarom zitten er ook zoveel mensen in de bus, om naar de moskee te gaan."

Quote "We kunnen hier Beverwijk in, en met de trein naar Amsterdam" Alfarwq Alshebami, bewoner opvangschip

Vindt hij het erg dat de bus niet meer stopt in Velsen-Noord? Hij kijkt verbaasd: "Maakte de bus tussenstops dan? Ik zit hier tweeëneenhalve week, maar hij gaat steeds in één lijn van het schip naar het station, en terug." Hij weet wel dat het schip in een plaats ligt die Velsen-Noord heet, maar niet dat ook daar een centrum(pje) is waar de bus eerder tussenstops maakte. Laat staan dat er een stenen-gooi-incident was. Hij mist wat hij niet kent dan ook niet. Hij haalt zijn schouders op en zegt: "We kunnen hier Beverwijk in, en met de trein naar Amsterdam." Aangepast route drukte incidenten de kop in Volgens Velsen-Noords bloemist en raadslid Leo Aardenburg waren er eerder een paar incidenten in het dorp, en na de aangepaste busroute niet meer: "De stenen die naar de bus gegooid werden, door Nederlandse jongens overigens, en mannen van het schip die hier in het centrum rondhingen en iemand zouden hebben lastiggevallen. Dat is de kop ingedrukt door de bus hier niet meer te laten stoppen." En hoewel de komst van het schip en zijn bewoners voorlopig verder zonder grote problemen is verlopen, zijn de Velsen-Noordse zorgen nog zeker niet weg, zegt hij. "Er zitten nu meer mensen op het schip dan toen. Dus als de bus hier weer zou stoppen, komen er misschien ook meer mensen rondhangen", verwoordt hij die zorgen. Hommeles En het zijn kleine dingen, die volgens de dorpskenner explosief kunnen zijn. "Er drongen laatst wat mensen van het schip per ongeluk voor terwijl er buiten een lange rij stond bij de apotheek. Kan gebeuren, maar als dat drie keer gebeurt, dan is het hommeles." In dat kader zou het helpen als extra boa's die de gemeente en het COA hebben ingehuurd om de orde goed te kunnen handhaven, goed zichtbaar zouden zijn. En dat waren ze bij een incident op donderdag niet, weet Aardenburg. "Er waren wat Nederlandse jongens rotzooi aan het trappen rond de apotheek hier", zegt hij. "Dus dat werd gemeld, rond 14.00 uur. Maar tegen de tijd dat ze hier waren, was het 15.30 uur." Hij vraagt zich af: hoe kan dat, als er extra handhavers zijn aangenomen? Training Volgens de gemeente, die het woord voert namens de handhavers, kloppen die tijden, maar was de lange aanlooptijd van de boa's een incident: "Dat het anderhalf uur duurde, had te maken met lagere beschikbare boa-capaciteit op een deel van deze dag, omdat een deel van het team een verplichte training had. In de regel lukt het om de aankomsttijd als reactie op een melding minder dan een half uur te laten zijn." Volgens de woordvoerder volgen de komende week, als de vakanties weer over zijn, evaluaties van de boa-optredens en andere zaken rond het opvangschip. Ook het COA meldt dat er volgende week opnieuw gekeken wordt naar de busroute tussen het schip en station Beverwijk. NB. Op de hoofdfoto bij dit artikel staan mannen voor de pendelbus die NH Nieuws eerder in oktober sprak. Zij komen in dit artikel niet voor.