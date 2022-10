50-jarig winkelcentrum Schagen blijft investeren: "Gezellig, droog en gratis parkeren"

Niks inkrimpen, maar groeien en nog beter worden. Binnen enkele maanden moet winkelcentrum Makado in Schagen weer helemaal klaar zijn voor de toekomst. Dit jaar is begonnen met de laatste fase van een megaverbouwing en een flinke opknapbeurt. Jarenlang kampte het overdekte winkelcentrum met leegstand, maar eind dit jaar moet het centrum weer levensvatbaar zijn.

Winkelcentrum Makado is gebouwd in 1972. Er zijn al wat verbouwingen geweest, maar dit is tot nu toe de grootste. Er komen twee grote supermarkten bij en het complete interieur krijgt een opknapbeurt. "Op een gegeven moment moet je ervoor zorgen dat je relevant blijft. Er komen nieuwe plafonds, de puien worden anders. We gaan van het gas af. Het winkelcentrum gaat als nieuw voelen", zegt eigenaar Jourik Pos.

Middeleeuwen

Dat Makado het aandurft te groeien in financieel onzekere tijden en de opkomst van online shoppen, komt vooral door de regiofunctie van de stad Schagen, verklaart Pos: "Schagen is van oudsher, eigenlijk al sinds de middeleeuwen, een marktstad waar mensen uit de wijde omgeving op af kwamen. En je ziet in de regio dat er steeds meer gebouwd wordt en er meer mensen komen wonen en die moeten ergens hun boodschappen doen."