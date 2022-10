Bij het Hoogovensmonument wordt straks herdacht 'in de kleur van gloeiend staal'

De bollen van Tata Steels speciale eigen oranje tulpen, genaamd 'Staalmakers' werden vandaag in de vijf bloembakken voor het oorlogsmonument van het bedrijf geplant, zodat ze tijdens Dodenherdenking op 4 mei in volle bloei staan. Ed de Vries stak vanochtend zijn handen uit de mouwen en in de aarde om vijfhonderd bollen over de bakken te verdelen.

Ed de Vries plant tulp bij herdenkingsmonument Hoogovens - Thomas Jak / NH Nieuws

"De 'oude' bloemen uit de bakken waren ook nog mooi, dus die heb ik een beetje naar de zijkant verplaatst", zegt De Vries. Hij zegt het bijna verontschuldigend, omdat hij misschien vindt dat de paarse plantjes een beetje treurig naar de zijkant hangen, terwijl er in het midden van de bakken alleen aangestampte aarde te zien is. "Dit doen we nou al een paar jaar, sinds het eeuwfeest", legt hij uit. Bij die viering in 2018 kreeg de IJmuidense staalgigant de speciaal in Heemskerk gekweekte Staalmakers cadeau van burgemeesters uit de IJmond. Sindsdien luisteren de tulpen volgens De Vries 'ik dacht elk jaar' de Dodenherdenking op bij het Hoogovens oorlogsmonument aan het Jan Brasserplantsoen in Velsen-Noord. 500 naar Wijk aan Zee, 500 naar Velsen-Noord Het monument herdenkt 69 Hoogovenmedewerkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Bij de witte muur met de namen worden op vier mei 'alle slachtoffers herdacht die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesmissies.' En bij dit monument vlakbij de poorten van Tata Steel horen natuurlijk geen bloemen in lichte tonen of pasteltinten: de tulp heeft een passende 'kleur van gloeiend staal', zo typeerde de trotse Heemskerkse kweker Jos Beentjes zijn creatie in 2018. Tekst loopt door onder de Lees-ook.

Die speciale jubileumbollen van Beentjes zullen volgend jaar overigens niet alleen hier in Velsen-Noord komen te staan, laat Tata Steel weten: "We hadden er nog meer liggen. 500 stuks zijn aan een tuinteam in Wijk aan Zee gegeven, en 500 komen dus bij het oorlogsmonument in Velsen-Noord." Maar het weer moet wel een beetje meezitten om dat voor elkaar te krijgen, waarschuwt De Vries, terwijl hij de aarde naast de bakken weer aan de kant veegt: "Het is hopen dat het kouder wordt", zegt De Vries. "Anders komen ze straks te vroeg uit, dat zou zonde zijn."

Tulpen bij het oorlogsmonument van Tata - NH Nieuws