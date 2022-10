Streefbedrag voor nieuwe auto Serena door gulle donaties ruim binnen: "Nooit verwacht"

Serena Bouman Uit Den Helder raakte afgelopen weekend haar Chevrolet Kalos kwijt door een brand in de auto naast die van haar. Ze kreeg niks vergoed, dus zus Claudia Pietens startte een inzamelingsactie. NH Nieuws ging bij de zussen langs en inmiddels is er meer dan het streefbedrag binnengehaald voor een nieuwe auto.

"Ik was ik totaal verrast", vertelt Serena als ze terugdenkt aan alle donaties die de laatste dagen zijn gedaan. Het nieuws dat ze van de verzekering niks terug zou krijgen - ondanks dat de brandstichting niet op haar auto was gemunt - viel haar erg zwaar. Geld voor een nieuwe auto had ze niet, dus elke euro was welkom.

Haar zus Claudia kwam met het idee om een doneeractie op te zetten en dat zorgde uiteindelijk voor ruim 2.200 euro. En dat is een stuk meer dan het streefbedrag van 1.500 euro. "Dan wordt het je dus toch wel gegund", vertelt Serena ontroerd, "En dat had ik nooit verwacht."

Tekst gaat door onder de foto.