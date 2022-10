Zorgen en vragen rond mogelijke noodopvang asielzoekers in gedateerd buurthuis Uithoorn

De noodopvang van tientallen asielzoekers in buurtcentrum 't Buurtnest waarover de Uithoornse raad vanavond stemt, roept de nodige zorgen en vragen op onder buurtbewoners en gebruikers. Zo maken buurtbewoners zich zorgen over de staat van het gebouw dat op oudjaarsdag vorig jaar nog gedeeltelijk afbrandde, en hebben huurders nog geen zicht op een alternatieve locatie.

Als vanavond met het collegevoorstel wordt ingestemd, komen er in het pand aan de Arthur van Schendellaan zo'n dertig asielzoekers te wonen. Het gaat om mensen voor wie in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel door de constante vluchtelingentoestroom geen plek is. Door 't Buurtnest beschikbaar te stellen, wil het college voldoen aan haar 'humanitaire plicht om bij te dragen aan de crisissituatie rond de opvang van asielzoekers'. Toch leven er veel zorgen over het pand, zeker omdat een verwoestende brand het toch al gedateerde gebouw op oudjaarsdag vorig jaar voor de helft in de as legde. Na de brand is het provisorisch opgeknapt en sindsdien maakt nog maar een handvol organisaties er gebruik van, ook omdat een groot deel onderdak heeft gevonden in het tegenovergelegen hagelnieuwe buurt- en sportcentrum De Scheg. Locatie Het besluit om van 't Buurtnest noodopvang te maken is genomen in overleg met het Rode Kruis, zo schrijft de gemeente. Volgens die organisatie is het buurtcentrum de geschiktste locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, maar buurtbewoners betwijfelen dat. "Is het gebouw nu wel bouwkundig geschikt?", vraagt een vrouw zich onder de Facebook-post van de gemeente af. "Half jaar geleden was het beoordeeld door een bouwkundig ingenieur en afgekeurd. Zeker na de brand. Dan ga je er toch geen mensen in vestigen. Kunnen ze er wel veilig wonen?"

Quote "Ik betwijfel of het fijn gaat zijn met al die zware vuurwerkklappen rond 't Buurtnest" wijkbewoner (anoniem)

Een gemeentewoordvoerder weet niet wat de conclusie van de betreffende inspectie is geweest, maar garandeert dat ruimtes die momenteel worden gebruikt veilig zijn. Bovendien erkent de gemeente dat er nog veel moet gebeuren om het pand geschikt te maken. "'t Buurtnest heeft momenteel geen woonfunctie en moet hiervoor worden aangepast. Uiteraard op een manier dat het voor iedereen veilig is. We werken hiervoor samen met de Veiligheidsregio en het Rode Kruis." Zware vuurwerkklappen Een buurtbewoonster die liever anoniem blijft, maakt zich niet alleen zorgen over een mogelijke nieuwe brand, maar ook over het comfort van de vluchtelingen. "Ik betwijfel of het fijn gaat zijn voor die vluchtelingen met al die zware vuurwerkklappen rond 't Buurtnest", verwijst ze naar de aanstaande vuurwerkperiode, die vaak al enkele maanden voor de jaarwissling begint. Nu is het nog incidenteel, maar naarmate oud & nieuw dichterbij komt, volgen de vuurwerkexplosies elkaar in steeds hoger tempo op. "Het zijn echt harde klappen." Bovendien is de politie door personeelstekorten vaak niet in staat om op een melding te reageren, benadrukt ze. "En als ze wel komen, zijn ze al weer weg", zegt ze over het 'kat-en-muis-spel' tussen de politie en vuurwerkvandalen.

Terwijl na de brand gedupeerde organisaties onderdak vonden in het deel van het pand dat niet was uitgebrand, werd het verwoeste deel in sneltreinvaart gerenoveerd. Eind januari opende het buurthuis de deuren alweer, al waren er toen al wel een paar organisaties afgehaakt. "Al onze machines waren verbrand", vertelt Colleen MacArthur van het Naaiatelier aan NH Nieuws. "Na de brand hebben we nog één activiteit gedaan - voortborduren - maar daarna zijn we gestopt." De grote leegloop was afgelopen zomer, toen het gloednieuwe sport- en buurtcentrum De Scheg, schuin tegenover 't Buurtnest, in gebruik werd genomen. Bridge-avonden en EHBO-lessen vinden tegenwoordig dan ook niet meer in 't Buurtnest, maar in De Scheg plaats. Voor de enkele organisaties die momenteel nog wel gebruikmaken van 't Buurtnest wordt een alternatieve locatie gezocht, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden, die door NH Nieuws is ingezien. Dat kan op het terrein van 't Buurtnest zijn of 'nabij in het dorp'. Ook sluit de gemeente niet uit dat organisaties het pand met de asielzoekers moeten delen. Straathoekwerk Een van die organisaties is Permens, dat behalve het straathoekwerk ook het jongerenwerk in Zijdelwaard voor haar rekening neemt. Vanwege het straathoekwerk is de huidige locatie in het gedateerde buurthuis voor Permens zeer waardevol.

Quote "Een plek op een industrieterrein aan de rand van de gemeente heeft voor ons geen zin" Jan Gunther, teamleider permens

"Een plek op een bedrijventerrein aan de rand van de gemeente heeft voor ons geen zin", vertelt teamleider Jan Gunther aan NH Nieuws. Net als andere organisaties is hij al in een eerder stadium ingelicht over de mogelijke komst van asielzoekers. "Zodat we ons kunnen voorbereiden op reacties van jongeren op straat." Noodgebouw Gunther is tevreden over de communicatie rond de mogelijke komst van de noodopvang en heeft er vertrouwen in dat er alternatieve huisvesting wordt geregeld. "Maar dan kom je toch snel bij een noodgebouw uit", gist hij naar de oplossing die de gemeente in petto heeft. Bovendien zijn er volgens hem ook 'elders in de wijk' een aantal locaties waar Permens naartoe zou kunnen. De gemeente zelf zegt de mogelijkheden te onderzoeken, en niet uit te sluiten dat enkele organisaties en de asielzoekers het pand moeten delen. "Maar we proberen iedereen tevreden te houden, want het is belangrijk dat zij ook hun werk kunnen blijven doen", verwijst een woordvoerder naar de maatschappelijke activiteiten. "Zo heeft het voor jongerenwerk de voorkeur om in de wijk te blijven." Binnenkort organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor huurders, waar zij terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld alternatieve locaties. 't Buurtnest blijft uiterlijk tot de zomer van 2024 beschikbaar als noodopvanglocatie, want in die periode wordt het buurthuis grootschalig verbouwd.