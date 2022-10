Oud-trainer megatrots op Micky van de Ven na voorselectie voor Oranje

Bij voetbalclub WSV'30 uit Wormer stonden ze er wel even van te kijken: hún oud-speler Micky van de Ven zit voor de eerste keer in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Er is dus een kans dat hij meegaat naar het WK in Qatar. Rob Luttik (61) was de jeugdtrainer van Van de Ven en is erg blij voor hem: "Hij was zó leergierig en gedreven!"

Micky van de Ven in zijn jonge jaren, trainer Rob Luttik rechtsboven - Aangeleverd

De verdediger speelde tot 2013 mee bij WSV'30. "In de E'tjes (van 6 tot 8 jaar) en de D'tjes (van 8 tot 10 jaar), zo heette dat toen nog", vertelt Luttik, nu actief als jeugdvoorzitter bij de club. "Hij heeft dus zo'n vier jaar bij ons gevoetbald en eigenlijk altijd in een hogere leeftijdscategorie omdat hij zo goed was. Micky was toen een snelle linksbuiten. Hij scoorde heel veel. Ja, hij was toen echt een heel snelle en talentvolle voetballer." Beide benen op de grond Luttik had veel plezier om met hem te werken. "Absoluut. Dat was ook wel een vriendenteam met meer aardige voetballers erin. Hij werd ook door beide ouders goed met beide benen op de grond gehouden. Als je kind er bovenuit steekt doen sommige ouders heel lastig bij amateurverenigingen. Maar bij Micky was dat totaal niet." Tekst gaat door onder de foto.

Micky van de Ven als speler van Jong Oranje - Pro Shots/Niels Boersema

Later werd Van de Ven gescout door FC Volendam. Luttik bleef hem volgen. "Ook omdat hij met mijn zoon heeft gevoetbald. Ha, hij heeft op een blauwe maandag zelfs verkering gehad met mijn dochter voor een korte tijd."

Quote "Het is niet heel moeilijk om de talentjes eruit te pikken op dit niveau, dat ziet iedereen" Jeugdvoorzitter WSV'30 Rob Luttik

Ook na zijn doorbraak hoorde Luttik wel eens wat. "Toen stond hij op het punt eruit gewerkt te worden bij Volendam. Maar door de komst van Jonk kwam hij in een stroomversnelling terecht." Vorig jaar dwong hij via een arbitragezaak een transfer af naar Wolfsburg. Ook speelde hij al zes wedstrijden bij Jong Oranje. "Tja, hij had natuurlijk naar Feyenoord moeten gaan, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur", zegt de jeugdvoorzitter met een knipoog. "Nee, hij heeft een goede keus gemaakt. Hij is nu gewoon basisspeler dit seizoen." Helemaal nieuw is dit gevoel van trots niet. Aanvaller Kaj Sierhuis komt ook bij de amateurclub vandaan. "Het is altijd leuk voor je club als jongens van de club het goed doen. Het is niet heel moeilijk om de talentjes eruit te pikken op dit niveau, dat ziet iedereen. Maar dat ze dan zó ver komen is wel een verrassing."

Rob Luttik, jeugdtrainer van Micky van de Ven - Aangeleverd