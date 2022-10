Documentaire over de bijna ramp met de Speeltoren in Edam 50 jaar geleden

De Speeltoren in Edam stond 50 jaar geleden op omvallen. Een week lang hield het de omwonenden in zijn greep. Fokke de Koe maakte hierover een spannende documentaire met veel oorspronkelijk foto- en filmmateriaal. "Het is alsof je erbij bent. Je voelt de angst en spanning." De film wordt op NH Nieuws vandaag om 17.10 uur uitgezonden.

De jonge fotograaf Barton van Flymen werd begin mei 1972 naar Edam gestuurd om voor Het Parool foto's te maken van de toren die dreigde om te vallen. "Ik was nog nooit in Edam geweest", vertelt Barton die tegenwoordig in Edam woont. "Ik maakte wat foto's van de toren en raakte in gesprek met de omwonenden. Hoorde en voelde zo hun enorme ongerustheid, paniek en angst." Hij bleef enkele dagen en maakte honderden foto's.

Marianne Jonkman, fotograaf en geboren en getogen in Edam was zes toen dit gebeurde. Toen ze in het archief van Barton de foto's zag raakte ze geïnteresseerd in het verhaal. "Van al die foto's hebben er maar twee destijds krant gehaald." Nu zijn de foto's voor het eerst gepubliceerd. Eerst in een boek en tentoonstelling en nu in de documentaire. De titel 10 voor 11 verwijst naar de torenklok die stilviel toen de stroom uitviel.

In de docu komen betrokkenen aan het woord en wat opvalt is dat een halve eeuw later het nog steeds zoveel emoties oproept. Barton: "Je moet je voorstellen dat als de toren gevallen was de helft van de historische binnenstad weggevaagd was."