Noodopvang voor tweehonderd asielzoekers op parkeerterrein Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen komt een noodopvang voor ruim tweehonderd asielzoekers. Op het terrein komen meerdere paviljoens die wind- en winterhard zouden zijn. De noodopvang wordt in ieder geval voor drie maanden ingericht.

De crisisopvang, waar tijdelijk 225 asielzoekers worden opgevangen, komt aan de Sluisweg. Vanaf 1 december kan de groep daar terecht.

Burgemeester Eduard van Zuijlen laat weten dat zijn stad deze groep gaat helpen om 'onder menselijke omstandigheden de start van hun asielprocedure af te wachten'. "Het is triest dat crisisopvang nodig is", zegt Van Zuijlen. "Maar mensen in de kou laten slapen komt in ons Enkhuizer woordenboek niet voor."

De groep asielzoekers die tijdelijk in Enkhuizen wordt opgevangen is grotendeels al bekend, laat de veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten. Het gaat voornamelijk om gezinnen die momenteel in de noodopvang in Bergen verblijven. Die noodopvang sluit op 1 december.

De paviljoens op het parkeerterrein zullen er tot maart 2023 blijven staan, daarna heeft het museum het parkeerterrein weer nodig voor eigen gebruik.