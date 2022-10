Drie dagen staken gaat Noord-Hollandse busreizigers 'bijna onopgemerkt' voorbij

De busstaking van afgelopen dagen heeft weinig invloed gehad op Noord-Hollandse reizigers. In Noord-Holland reed 70 tot 80 procent van de bussen nog en er vielen nauwelijks lijnen uit, zo stelt Connexxion. FNV stelt dat dit aantal veel hoger lag en in Noord-Holland 60 procent uitviel. De werkgeversvereniging VWOV noemt de staking 'compleet zinloos' en gaat in geen geval de cao nog veranderen.

Van Eck bevestigt dat het woensdag verwarrend was voor reizigers. "De eerste dag waren er veel vragen wat wel en niet zou rijden. We proberen alles zo snel mogelijk door te voeren in reisapps, maar dat moet handmatig en soms glipt er iets tussendoor. Gister en vandaag wisten veel mensen om de staking heen te plannen."

Zoals woensdag in Alkmaar, waar wachtende reizigers geïrriteerd raakten door een gebrek aan informatie. "Ik begrijp waarom ze staken, maar veel mensen zijn hier nu de dupe van", zo stelde een reiziger uit Noord-Scharwoude. "De borden staan uit en ook op internet is erg onduidelijk welke bussen rijden. Staken weet je van tevoren, communiceer dit dan goed want veel mensen zijn afhankelijk van het OV. Als er dan niets rijdt, dan zit je."

Deze woensdag , op de eerste stakingsdag, was op sommige stations lichte chaos . Toch kreeg Connexxion afgelopen drie dagen weinig klachten binnen. Reizigersvereniging Rover bevestigt dat beeld. "We horen wel klachten, maar veel rijdt ook gewoon nog, dus het valt mee. Voor de paar mensen die een bus missen is het natuurlijk heel vervelend."

"De staking is zinloos. We gaan niet meer in gesprek over de cao voor 2021-2022"

Tanja Copal van de VWOV (Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer), die mede beslist over de cao, noemt de staking 'compleet zinloos'. "We gaan niet meer in gesprek over de cao voor 2021-2022. Die is al bijna afgelopen en we kunnen die dingen, zoals de werkdruk verlagen, niet met terugwerkende kracht nog veranderen."

Met vakbond CNV, die niet meedoet aan de staking, is de werkgeversbond overeengekomen dat alle buschauffeurs eenmalig 1.000 euro extra krijgen. Dit ter compensatie van de dure boodschappen en hoge energieprijzen. Over de cao voor 2023 moeten gesprekken nog beginnen, maar daar richten huidige stakingen zich niet op. Die onderhandelingen zijn nog niet begonnen.

Staking niet alleen om huidig cao

Volgens Teunissen gaan de stakingen niet alleen om het veranderen van de huidige cao, al hebben ze deze nooit getekend. "We zijn bang dat we als we de druk van de ketel halen we helemaal niet meer serieus genomen worden. Ze hebben gelijk dat we niet terug in de tijd kunnen. Maar we willen wel substantiële compensatie voor de gestegen energieprijzen en inflatie. Dus niet eenmalig 1.000 euro, maar een structurele loonsverhoging. Ook willen we afspraken met werkgevers om het ziekteverzuim en werkdruk te verlagen."