Straat naast Arena blijkt 'Swaffelpad' te heten: "Dit komt vast door Feyenoord"

Wie van station Bijlmer Arena met Google Maps in de hand naar de Arena toeloopt, maar het allereerste straatje pakt, komt op een wel heel bijzondere plek. Daar is volgens Maps namelijk het 'Swaffelpad'. De officiële naam is het niet, maar toch staat het er. Hoe dat komt weet niemand.

Swaffel - NH Nieuws

"Swaffelen? Dan denk ik van iets heel anders", vertelt een voorbijganger. "Zou dat hier in de buurt moeten zijn?" De man staat naast het zogenaamde Swaffelpad, maar heeft er net als de rest van de mensen die we spreken nog nooit van gehoord. "Ik ken dat alleen van TV, dat als je bijvoorbeeld moet plassen je zo gaat swaffelen." Ja, bij de meeste mensen is het begrip wel bekend, de straat daarentegen niet. Dat is ook niet zo gek, want de straat naast de Arena heeft officiëel geen naam. Alleen op Google Maps heet de straat zo. "Ja lekker dan zo naast het stadion", klaagt een Ajax-fan. Het gaat om een achterom-weggetje tussen het metrostation en de Arena.

Volgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van problemen op Google Maps, gebeurt zoiets vaker: "Iedereen kan dit doen via een feedback-knop of een wijzigingsvoorstel op Maps. Hoe meer mensen een verzoek voor een straatnaam indienen, hoe groter de kans van slagen. Als het bakje met meldingen over een 'Swaffelpad' dan overloopt, is er kans dat dat wordt goedgekeurd." De meeste voorbijgangers vinden het geen probleem: "Ik vind het bijzonder, maar prima. Ik heb er geen last van", vertelt een man die met zijn vrouw naar de Arena komt kijken. Een andere voorbijganger, die sterk het vermoeden heeft dat Feyenoordsupporters achter dit geintje zitten, ziet het probleem ook niet: "Ik kom er toch nooit. Althans, nog niet."