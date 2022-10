Politie doorzoekt woning nadat er mogelijk is geschoten in Purmerend

Aan de Verzetslaan in Purmerend is vanavond rond 21.00 uur mogelijk geschoten. Een van de tijdelijke woningen die daar staan, wordt op dit moment door de politie doorzocht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond 21.10 een melding is gedaan van een schietpartij. "Die melding nemen we dusdanig serieus dat de politie met meerdere eenheden ter plaatse is." Of er ook echt geschoten is, is op dit moment nog niet bekend.

Aan de Verzetslaan staan tijdelijke woningen. De politie doet onderzoek in één van die woningen naar aanleiding van de melding. Volgens de woordvoerder zijn er geen aanhoudingen verricht.